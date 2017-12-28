護照誤植美機場圖// 前後任領務局長 一調職一下台

2017-12-28

現任局長陳華玉 出面道歉扛責

〔記者呂伊萱、彭琬馨／台北報導〕外交部護照誤植美國機場案，領務局長陳華玉昨出面道歉，外交部並宣布懲處前後任領務局局長，現任局長陳華玉扛責下台，前任局長、現駐加拿大代表龔中誠也調離現職；後續並將有第二波懲處，正在釐清責任。外交部領務局說明，確認抽換頁面方式不可行，將全部重印。

領務局副局長蔡幼文說明，全部重印的損失成本須由中央印製廠計算，新版晶片護照一本成本為四○四元，共二十萬冊，雖已驗收但尚未付款。等同至少損失八○八○萬元，蔡幼文說中央印製廠已表示將概括承受。

外交部昨召開記者會宣布懲處結果，陳華玉到現場向社會大眾表達歉意，表示自己應為此事負起行政責任，前晚已向外交部長請辭局長職務。

前局長、駐加代表龔中誠喊冤

外交部昨天中午也以電話通知龔中誠調離現職。不過，龔中誠晚間隔海喊冤說，突如其來的懲處像「一個大石頭砸進家裡」般不可思議，不但不符比例，且他做公務員三十幾年，替台灣尊嚴、國家利益在前線打拚，竟在毫無溝通的狀況下，「用一年多前的事情說我有罪」，「真的很心寒」，「我都不知道該怎麼和加拿大政府說明」。

龔中誠表示，領務局服務時確有研擬護照更新案，交接下任首長時，也提醒一些方向。但他離開領務局已一年多，毫無過問護照更新案如何執行、推動，「我都不曉得，怎麼不分青紅皂白、各打五十大板，要我負一半責任？」

外交部近期發布第二代晶片護照，內頁卻誤植似美國杜勒斯機場圖樣。外交部第一時間否認，並鄭重保證絕對是台灣桃園機場，後來坦承是中央印製廠美工人員錯誤參考了網路圖片，並向國人致歉。

領務局副局長蔡幼文說明，二代晶片護照自二○一五年開始研議發行事宜，內頁圖案在龔局長任內定案，陳華玉去年接任局長後，主要是處理護照防偽功能的提升。外交部發言人李憲章表示，此案由兩任局長負責推辦，未善盡督導責任，顯有疏失。為負起首長行政責任，並基於衡平處理原則，外交部昨簽奉行政院核定，將陳華玉降調外交部參事，現駐加拿大代表龔中誠則調離現職，回部辦事，即日生效。

外交部人事處長郭素卿並證實將有第二波懲處，郭表示，正釐清護照行政組等人員責任，之後也會依照考績法辦理。外傳外交部亞非司長陳俊賢將接任領務局局長，郭素卿僅說相關人選作業還在規劃中。