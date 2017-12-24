遷村怪象／一坪換一坪 設籍人數悄增加

2017-12-24

〔記者王榮祥、洪臣宏、葛祐豪／高雄報導〕對於大林蒲遷村計畫，高雄市政府強調從優辦理，推動私有住、商建地一坪換一坪，建物採全新重建價格補償，此優惠遷村條件，獲得當地民眾高度支持，大林蒲設籍人數長期保持在一萬九千人，實際居住不到一萬兩千人，弔詭的是，遷村啟動，設籍人數卻悄悄地突破二萬大關，「回流」原因不言而喻。

優惠條件讓人口「回流」 破2萬

為順利遷村，市政府八月份宣布不計較折舊，以「全新重建價格」計算現有建物補償費，相關全新重建單價則是由民間公正單位與市府共同議定，貼近市場行情。為避免幽靈戶，遷村安置方案限定需設籍當地且擁有房地所有權者，才具備安置資格。

建蔽率問題，市府說明依照都市計畫規範，多數住宅區建蔽率在五十％以下，大林蒲遷村預定安置地住宅區則增加十％、達六十％，已是高市住宅區最高建蔽率。

「一坪換一坪」定案後，出現怪象。鳳興里長洪富賢指出，大林蒲最近有塊建地被法拍，居然出現每坪十一、二萬元「天價」，一般買賣只有五、六萬元行情而已。更令人費解的是，人口不減反增，突破二萬三百人，他說：「這像在遷村嗎？」

洪富賢也表示，政府規定十四．六坪才能申請建照，遷村後很多人無法蓋回原屋，種種問題怎麼解決？高雄市府回應，能夠理解部分居民對持有土地較小的擔憂，將等待地上物查估告一段落後，再針對特殊情況進行討論，尋求解決方式。

未來大林蒲 擬引進低污染或綠能產業

至於遷村後，未來大林蒲將何去何從？行政院已指示經濟部，規劃將騰空後土地做為「新材料循環產業園區」，計畫引進低污染或綠能產業。

鳳興里長洪富賢、 「婆婆媽媽要健康團」高雄團長洪秀菊則擔憂遷村的大林蒲恐再拿來做石化專區，遷村反倒成了污染高雄的幫凶，政府有必要說清楚。