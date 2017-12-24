IDF性能提升 劍二掛載增為4枚

2017-12-24

天劍二射程提高為一百公里

〔記者羅添斌／台北報導〕由中科院研發、生產的「天劍二型」飛彈系統，性能及運用部署將更上層樓，軍方官員透露，中科院已完成性能提升型的天劍二型中程空對空飛彈測試，有效射程將由現役天劍二型的六十公里，提高為一百公里；ＩＤＦ經國號戰機在完成性能提升後，能掛載天劍二型飛彈的數量，也由兩枚增加為四枚，大幅提高ＩＤＦ戰機的空戰能力。

海劍二飛彈明年測評

此外，海軍拉法葉艦防空武力配置的是老舊、短程的「海欉樹」飛彈，長期遭質疑防空戰力薄弱。海軍官員上週鬆口表示，已計畫改裝由中科院研製的海射型天劍二型飛彈，預計明年由海軍進行作戰測評，若符合海軍作戰需求，規劃於一○九年開始換裝。

天劍二型飛彈系統為中科院自研自製的中程飛彈系統，在「一種武器，三軍通用」的政策要求下，除了搭配戰機使用的中程空對空飛彈之外，中科院還配合海軍及陸軍的需求，分別研製海射型劍二及陸射型劍二飛彈系統；另針對空射型劍二的射程及精準度，也進行性能提升計畫。

資深官員透露，目前除了陸射型劍二飛彈還未獲陸軍青睞外，性能提升的空射型及海射型天劍二型飛彈系統，都已有令人滿意的發展成果。

ＩＤＦ戰機已全數性能提升

官員表示，中科院已完成性能提升型的天劍二型飛彈，代號為TC-2C，有效射程可由現役天劍二型飛彈的六十公里，提高為一百公里。此外，軍方為強化ＩＤＦ的整體戰力，已將兩個聯隊的ＩＤＦ戰機全數進行性能提升，改造後的ＩＤＦ戰機所能掛載天劍二型飛彈的數量，將由目前的兩枚增為四枚，對於強化ＩＤＦ戰機整體戰力，有極大的助益。

海射型劍二部分，官員表示，海射型天劍二型飛彈代號為TC-2N，可採垂直發射方式，未來將會部署在拉法葉艦，以汰換老舊的海欉樹飛彈。

海軍司令部參謀長李宗孝中將上週在立法院外交及國防委員會中鬆口表示，海軍「康定級」軍艦（拉法葉艦）防空武力換裝將選擇海劍二，現在已有規劃，計畫於一○九年開始進行換裝。

ＩＤＦ戰機#天劍二型飛彈#拉法葉艦