川普將譴責中國經濟侵略

2017-12-17

週一公布首份國安戰略

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國總統川普將於週一（十八日）公布上任後首份國家安全戰略時，譴責中國進行「經濟侵略」，這份從雷根以來歷任總統都公布的正式文件，川普對中國將提出較前幾任總統更強硬立場。此外，中國在美國投資動機不明，美國會正力推外資監管改革，美國前副財長奇米特（Robert M. Kimmit）近日在聯邦眾議院聽證會直言，中國對美國的投資不完全出於商業貿易考量、更是戰略競爭，中國投資須優先受到審查。

英國《金融時報》引述知情人士指出：「這份國安戰略可能在各個領域把中國界定為一個競爭者。不僅是競爭者，還是一種威脅，因此在川普政府許多人想法中，就是敵人。」

川普政府 視中國為敵人

白宮國家安全顧問麥馬斯特十二日在華府智庫演說，稱中國和俄羅斯是削弱國際秩序的「修正主義強權」，和北韓、伊朗等「流氓政權」，以及攻擊美國的「跨國恐怖組織」，都形成美國國家安全的主要威脅；其中，中國透過「經濟侵略」，正挑戰以規則、法治為基礎的世界經濟秩序。

熟悉華府新戰略的人士指出，這將是從二○○一年美國支持中國進入WTO（世界貿易組織）以來，華府對中國崛起最激進的經濟回應；預示美中關係接下來進入顛簸時期，也顯示川普政府不同於先前國安戰略的偏移，前幾任美國總統從未如此顯著地整合經貿議題。

專家：美向中開第一槍

前小布希政府官員、現任燈塔全球戰略顧問公司總經理艾倫（Michael Allen）分析，「這份國安戰略是針對中國的一系列經濟措施開了第一槍」，如同羅賽塔石碑般，把川普競選主題轉譯成一致性的治理文件。川普政府正考慮以幫助北韓貿易和金流的理由，對中國大型銀行實施制裁。

川普國安戰略的公布和譴責中國「經濟侵略」的時機，強烈反映川普無法說服北京改善美中貿易顧慮及解決北韓核武危機的挫折感；這代表白宮貿易溫和派如國家經濟會議主席寇恩的影響力式微，美國貿易代表萊席爾等經濟民族主義派勢力上揚。

另外，美國會眾議院財委會貨幣政策與貿易小組委員會主席巴爾（Andy Barr）在十四日聽證會上指出，中國正利用美國的開放優勢，達到加速軍事和科技現代化的目標，如北京以二五○○億美元擬主導半導體市場，就是個新挑戰。

美國參眾兩院跨黨派議員已提案，要求美國外來投資委員會（CFIUS）加強審查外資收購美企，與中國有關的交易應採「具特別考量之國家」概念，予以嚴審。