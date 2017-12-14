慶富有5大缺失 軍方開鍘

2017-12-14

〔記者涂鉅旻、黃良傑／綜合報導〕軍方對慶富造船公司正式開鍘！國防部昨宣布，由於慶富造船公司違反契約規定，不僅第三期預付款還款保證無法如期補正，亦有銀行向法院申請假扣押、積欠協力廠商款項、造艦廠房未開工、疑涉詐貸與違法增資等五大違約事證，因此正式函告慶富解除獵雷艦採購契約，待釐清軍方損失後，進一步向慶富提出訴訟求償。

獵雷艦解約 慶富要求監院調查

慶富造船昨晚發表緊急聲明，對於國防部決定解約表示遺憾，認為國防部片面宣告解約有違契約精神，要求送監察院調查。

慶富並強調，昨接獲義大利Intermarine公司通知，目前各項工作均依造艦計畫如期如質實施中，如果海軍在此階段終止專案，將對參與此合約廠商造成經營與財務上的傷害。慶富董事長陳慶男更說，軍方不顧國家利益未能堅持到底，「放棄才是最大的失敗」。

國防部昨指出，慶富因違反契約附加條款第十五條第一項第七款「有破產或其他重大情事，致無法繼續履約」，加上國軍在十一月廿八日，要求慶富在十天後、十二月八日前，補正第三期預付款還款保證金廿四億餘元台幣，慶富未如期補正，因此依合約規定，認定慶富已達解約條件。

國防部：慶富未如期補正24億

國防部並點出慶富五項違約事證。首先，各銀行分別向法院申請七件總金額六十四億餘元的假扣押強制執行，慶富的辦公大樓也被高雄地方法院查封；其次，慶富未支付主要協力廠商三千六百萬餘美元款項，導致協力廠商在今年一月停工至今，嚴重影響後續戰系整合工作。

國防部指出，慶富第三期預付款還款保證共廿四億餘元台幣，已遭國防部沒收，迄今未補正。且第一期至第三期預付款還款保證，也未依法令格式修訂，並辦理效期展延；另，慶富涉嫌詐貸與違法增資，已由司法偵辦。

軍方釐清損失 再向慶富求償

至於後續作為，國防部指出，國軍「依法依約處理」為一貫立場，將沒收第一、第二期預付款還款保證金共四十八億餘元、履約保證金十七億餘元，加上已沒收的廿四億餘元，沒入款項共計九十億餘元。未來也將依政府「採購法」規定，刊登慶富為「停權廠商」，海軍委任律師團也將向慶富提出訴訟求償，求償金額還有待詳細核對支出單據，進行精算。