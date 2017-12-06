鬆綁七休一 公告遺漏可申請

2017-12-06

〔記者李雅雯／台北報導〕勞基法修正草案送出委員會，針對外界質疑不斷的「鬆綁七休一」，勞動部昨天強調有規劃三項作為把關，適用例假彈性調整的行業，將以中央目的事業主管機關和勞動部盤點後公告為原則，不同於較早釋出的申請制方案；但考量到盤點公告若有遺漏，部分特殊行業確實有例假調整需求的情形，因此增列行業可提出具體理由和需求，在中央目的事業主管機關同意後，再經勞動部審議評估是否適用例假彈性調整。

這次勞基法修法對七休一鬆綁，讓例假日可在七天週期中挪移，即勞工連續上班十二天合法；行政院、勞動部並新增三項作為進行把關。

首先是由中央目的事業主管機關和勞動部主動檢視去年函釋一例一休的三例外，如屠宰業或運輸業、媒體採訪業、觀光旅遊業，看看是否調整或廢止；第二是由中央目的事業主管機關主動盤點可放寬七休一的特定行業，經勞動部審議機制評估後公告；第三項作為是讓有例假彈性調整需求的行業、卻未列入公告名單者，可用具體理由反映需求，經中央目的事業主管機關同意，再經勞動部審議機制評估後公告。

勞動部勞動條件及就業平等司長謝倩蒨解釋，這三項作為是有順序性的，由中央目的事業主管機關和勞動部「主動盤點」、「主動公告」適用為原則，公告後尚須經工會或勞資會議同意，卅人以上事業單位應呈報當地主管機關備查，才得以實施，所以不是申請制。