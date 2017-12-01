興達電廠燃煤機組 陳菊促提前汰換

2017-12-01

〔記者葛祐豪、蘇福男、黃佩君／綜合報導〕為改善高雄冬天的空氣品質，高雄市環保局祭出燃煤大戶秋冬生煤使用量減量二成的措施，對於台電興達發電廠燃煤機組，要等到一一三年才能開始汰換，市長陳菊昨也表示：「太久了、不同意。台電要加速汰換。」興達發電廠去年繳交空污費在高市排名第二名。

台電興達發電廠有九個發電機組，其中四個仍用生煤，環保局趁興達電廠固定污染源鍋爐發電程序（M01製程），正辦理操作許可證展延申請，要求台電配合改善空污，於每年十月至隔年三月，將生煤使用量降低二成。

台電預計115年 全換成天然氣

台電興達發電廠表示，現有四部燃煤機組，預計在一一五年完成汰除，更新為天然氣機組發電，已規劃在興達電廠興建三部高效率燃氣複循環機組，每部裝置容量達一三○萬瓩，機組預定二○二三年起陸續商轉，預計現有一、二號機二○二三年除役，三、四號機二○二六年除役。

高市祭免費搭大眾運輸3月

陳菊昨表示，高雄冬季受東北季風影響，空氣品質指數（ＡＱＩ）超過一五○，市府除了推出空污基金補助民眾免費搭乘大眾運輸三個月外，也祭出要求燃煤大戶秋冬減量二成的措施。

陳菊說，目前整個中部以南、甚至台北的空氣品質都不好，市府將要求台電加速汰換燃煤機組，改用天然氣。高市環保局長蔡孟裕表示，希望台電在技術可行範圍內，自己提出期程，儘快更換燃煤機組，改用天然氣。

根據高雄市環保局統計，興達發電廠發電過程產生的污染排放量，包括粒狀物、硫氧化物及氮氧化物，各佔高市列管固定污染源排放總量的十九％、三十八％及三十一％，去年繳交空污費排名第二名，僅次於中鋼。