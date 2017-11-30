國民黨2018佈局 12.20首波提名

2017-11-30

苗栗、南投、連江3縣長拚連任

〔記者施曉光／台北報導〕民進黨中執會通過首波九位競選連任的縣市長提名，國民黨則要到下月廿日才會通過首波提名苗栗縣、連江縣、南投縣等三位競選連任的縣長，而且綠營提名的九個選區中，國民黨目前僅彰化縣進入黨內初選階段，可望納入首波提名之列。

至於其他八個選區，雖然人選都已浮出檯面，但基於諸多考量仍按兵不動，處於徵詢評估的鴨子划水階段，輔選人士說，「強摘的瓜不會甜，等待葡萄成熟時」。

嘉市勸進黃敏惠回鍋參選

黨內人士指出，民進黨嘉義市長涂醒哲確定出線後，地方極力推薦前市長黃敏惠回鍋參選，但同時還有市議長蕭淑麗、前青輔會主委李允傑等人選，近期地方黨部會開始協調，黨內則視黃敏惠為最有勝選機會的人選。

彰化初選下月中旬揭曉

受蔡政府推動年金改革影響的軍公教人口比例高達四成的澎湖縣，是另一個被國民黨看好可以收復失土的選區，黨內人士說，地方一致推薦縣議長劉陳昭玲，黨中央也評估她是最有勝算的人選，目前積極勸進中。

必須辦理初選的縣市中，被藍營視為有機會變天的彰化縣，有立委王惠美、埔鹽鄉長楊福地、執業牙醫師吳明哲等人，即將啟動民調對決，結果下月十六日前揭曉；此外，新竹市經地方黨部徵詢了解，有意參選的前市長許明財以及現任市議員林耕仁、鄭正鈐、李國璋都堅持不退，近期將辦理初選。

中市江啟臣、盧秀燕相爭

藍營台中市人選有立委江啟臣、盧秀燕，由於江、盧兩人都希望以協調解決，雙方又都堅持不退，目前混沌未明，黨中央尊重雙方與地方協調結果。

另一個讓黨內霧裡看花的選區是雲林縣。黨內人士說，原本前雲林縣長張榮味推舉擔任農田水利會長的林文瑞角逐，黨中央原也做好徵召準備，並配合讓林擔任雲林縣黨部主委，最近張榮味的妹妹、立委張麗善卻突然表態參選，黨中央只能尊重地方自行協調。

桃園市的人選有立委陳學聖、吳志揚及前立委楊麗環，地方黨部有意先辦非初選的「會前賽」，透過舉辦電視政見會再做初步民調，然後依據民調結果進行協調，協調不成再辦正式初選，但作法仍待溝通。

基隆市部分，除了已經宣布再戰的前移民署長謝立功，地方黨部主委、市議會議長宋瑋莉也被視為熱門人選，尚未開始協調。

至於屏東縣，地方黨部除了持續勸進立委柯志恩，還有尚未浮出檯面的考慮人選。