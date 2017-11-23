空污影響精子品質 恐不孕

2017-11-23

〔編譯周虹汶、記者吳柏緯、林惠琴／綜合報導〕除避免常穿不透氣的牛仔褲，在意生育能力的台灣男性，恐怕連吸進肺裡的空氣都得注意！根據發表於英國《職業及環境醫學》期刊的學術論文，台灣男性正常型態精蟲減少，可能和四處漂浮的一級致癌物「細懸浮微粒（PM2.5）強烈有關」，恐導致「大量夫妻」不孕。

研究6475台男 暴露PM2.5關聯

該研究計畫由香港中文大學教授勞向前主持，與我國中央研究院人文社會科學研究中心，利用美兆健檢資料庫的資料，採用二○○一至二○一四年間進行健康檢查的六四七五位十五至四十九歲台灣育齡男性數據，再根據美國太空總署衛星資料取得之氣膠光學厚度（ＡＯＤ），估出他們住家附近三個月和兩年間的PM2.5平均濃度，藉此分析男性暴露於PM2.5和精蟲品質間的關聯。

被觀測者 正常精蟲都減少

結果相當驚人，發現PM2.5和精蟲品質間「強烈相關」，被觀測者住家附近的PM2.5每平方公尺每增加五微克，不論三個月短期接觸或兩年長期效應，其體內正常型態精蟲一律減少，分別下降○．八三％和一．二九％，等於判斷精子功能最重要的指標受損。

參與研究的中研院人文社會科學研究中心副研究員詹大千指出，一般判定男性不孕情況的指標有四項，分別為精子的濃度、活性、活力與型態，根據研究團隊近兩年的研究結果顯示，長期暴露在PM2.5環境的男性，精子在活性與活力方面並沒有顯著的變化，但在其他兩項指標中出現「代償」的情況，雖然濃度明顯升高，但是精子的正常率大幅下降。

詹大千強調，這份調查只是統計與分析，長期暴露於PM2.5環境的男性，不孕的比例是否會大幅提升？仍需要醫學臨床分析才能確定。

台灣男性學醫學會理事長、台大醫院泌尿部主治醫師張宏江表示，過去研究已發現單一環境荷爾蒙，像是塑化劑、多氯聯苯或不沾鍋的塗料等，可能會增加女性荷爾蒙、抑制精蟲製造，PM2.5屬於混合顆粒，可能包含化學工廠所生成的相關物質，會影響精蟲的狀況應該是合理。

林口長庚醫院男性學及婦女泌尿科主任陳煜則指出，若是空污造成攜氧量不足，或許會影響精蟲活動，但也必須檢視被研究男性是否處於高污染地區，要完全確定PM2.5與精蟲狀況的關聯性，得排除所有會影響的危險因子，且要說明空污如何從對肺部的影響延伸至生殖器官。