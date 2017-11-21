為千名博士生找出路／創業失敗的博士 恐成社會大問題

2017-11-21

學者︰博士做好研發 才是正道

〔記者林曉雲／台北報導〕行政院擬扶植一百家小型研發型服務公司、推動千人博士創業，有大學教授擔憂指出，政策鼓勵青年創意創業雖有其美意，但鑑於創業成功率低，創業失敗的博士，恐將成更大社會問題，況且創業所需要的不只是核心技術，還需要經營管理專業，呼籲讓博士好好做好研發恐怕更是正道。

高教工會理事長、政大勞工所教授劉梅君表示，政府絞盡腦汁想幫年輕的博士找出路、希望留住人才，有其好意，但創業談何容易，政府是要丟一筆錢讓創業博士自生自滅？還是會組一個企業主輔導團、一路陪伴扶持？她乍看這個計畫會覺得恐怕目標及遠景想得太美好，畢竟創業不容易，如果創業失敗，要誰負責？若是國家認賠，為什麼納稅人要出這個錢？政府須說清楚。

劉梅君表示，不是教育程度高就會創業，博士畢業多已逾卅歲，創業再失敗，人生遭受更多的打擊。政府如要解決博士過剩的問題，只要把大學的生師比調降，就可以多出上萬個教職，還能提升高教的授課和研究品質，也才是博士真正的出路。

建國科技大學校長陳繁興表示，創業不是這麼簡單，一般理工博士如要創業也要有核心技術，還要懂得如何經營公司，「不是給了錢就能創業」，對於理工博士有用的協助，應是延攬具有高階專門技術的博士到大企業從事研發，這樣工作和收入才比較穩定，也才能專注在原本的專業技術上。

台大應力所教授王立昇表示，博士擅長的是學術研究，要博士去創業恐學非所用，況且創業成功機率很低，假設成功率十％，政院推千人博士創業，恐有九百個博士會創業失敗，人生中最黃金的時刻，卻因政府「天馬行空」的政策而虛擲，將造成更大的社會問題，政府要如何負責和安置？難道都要去賣雞排？推博士創業是造成另一種人才浪費，不如鏈結產業界，讓博士可好好做研發工作，這才是協助施展長才的正道。