技職教育 大學校長提5大警訊

2017-11-19

4項能力弱化、證照與產業脫鉤亟需改革

〔記者林曉雲／台北報導〕前教育部政次、南華大學校長林聰明昨直指技職教育出現五大警訊，包括學生的語言能力、創意發想、實作能力、資訊應用能力以及證照與產業需求的結合都亟須改革，特別是技職教育實作力退步，是極大危機。

特別是實作力退步 極大危機

林聰明表示，他以前擔任職訓局長帶團出國參加國際技能競賽，台灣選手成績耀眼，但今年我國只拿到十面獎牌，中國以前不堪一擊，今年卻拿到卅面獎牌。國際技能競賽要比技術能力、比創意、比體力，我國技職生表現一落千丈，值得政府和學者專家注意。

國際技能競賽一落千丈 要注意

林聰明也曾擔任雲林科技大學校長，他表示，技職畢業生初入社會受到歡迎，但如果十年後再進行調查，會發現技職畢業生升遷幅度比較少，與雇主討論時發現，技職生的語文能力包括中文和英文能力均較差，溝通能力有障礙，成為升遷的阻力。

語文能力較差 成為升遷阻力

其次是創意發想，林聰明提到，雲科大當年曾招收二流高中卅位學生，大一下學期，他舉辦主題創意比賽，讓高中生和高職生競賽，本以為高職生已有三年專業經驗、表現會比較好，沒想到高中生的構想反而海闊天空、比高職生優秀，讓他反思難道是高職課程出了問題？

人工智慧發展快速 跨科技結合要快

資訊應用能力上，技職教育也同樣面臨挑戰。林聰明表示，互聯網和人工智慧發展快速，一日千里，我國學生能力是否能跟得上時代？五年、十年之後，五十％工作恐會被取代掉，跨科技結合非常重要，有必要調整。

林聰明也對台灣證照制度提出沉重呼籲。他舉德國為例，德國學生拿到證照就可以昂首闊步，到處受人尊重，反觀國內有很多證照與時代脫節，卻因考試有加分，還是鼓勵學生去考。

全面盤點證照種類 結合業界需求

林聰明認為，勞動部應全面盤點證照種類，確實反映技術實力，證照必須與業界的需求相結合。政府推動很多技職教育改革政策，發現有些技職體系教授沒有實務經驗和能力，會被在職學生考倒，學校的設備也很老舊，都需要再加強改進。