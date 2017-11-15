軍人年改 43％沒影響

2017-11-15

俸率50％起跳 上限100％

〔記者李欣芳、涂鉅旻／台北報導〕經研議多時，國防部昨正式公布軍人年改草案，參考美軍打造全新退撫制度，退休起支俸率自五十％起跳，每多留一年加二．五％，「俸率」採計上限為四十年一○○％。年改會副召集人林萬億昨表示，這個改良式的退撫新制可說是「繳多、延後退、領多」，退伍軍人從下士到中將總計十一萬七八六九人，其中四十三．九二％不受軍人年改影響，亦即五十六．○八％比例的月退俸會受影響，受影響較大的是將官（指退將）。

國防部指出，軍人退撫新制施行後，十八％優惠存款所省下的預算，平均每年可為國庫省八十億元，這些結餘款將挹注於軍人退撫基金運用。新制上路後，亦可確保軍人退撫基金再運作卅年無虞，每年可挹注一百億元左右，卅年基金本金累積餘額可達一千九百卅一億元，藉此強化軍人退撫基金，確保永續經營。

軍人退撫基金 30年無虞

國防部強調，軍人退撫新制草案是考量軍人「役期短、退除早、離退率高」特性，並達「促進招募、穩定現役、安撫退員」目的，以及軍人退撫制度應以國家安全、國防需求為主要考量，不宜單獨以基金財政平衡思考軍人年金改革，必須有一套全新且能符合軍人職業特性，亦讓軍人退撫基金永續運作的退撫制度。

林萬億昨表示，按新制規劃，少校服役廿年退伍，基本薪資七萬六二七五元，改革前的退休所得是三萬一五四○元，若用退撫新制的俸率來計算，少校依新制可延役二年，每多留一年俸率加二．五％，其俸率因此是五十五％，等於多增加了將近八千元，退撫新制絕對會讓所得提高。不過，他坦言，所得替代率要達一○○％，必須服役四十年，大概只有士官長能做這麼久。

減3萬元以上者 僅0.33％

林萬億說，退伍軍人從下士到中將總計十一萬七八六九人，其中四十三．九二％不受軍人年改影響，逾五十六％的退休俸受影響者，被調整（指減少）的金額一萬元以下者佔十三．七％，調整一到二萬元的比例是卅七．三七％，調整二到三萬元者佔四．六八％，調整三萬元以上者佔○．三三％。

林萬億表示，受這次軍人年改影響比較大的會是將官，其他人因為年資短、十八％優惠存款利率的額度少，影響額度較少。

至於十八％優存利率將在改革後第一年即取消，但月退休俸重新依退撫新制俸率計算，新舊制度月退俸的差額，分十年平均調降。林萬億說，比起國軍現制起支俸率為四十％，新制起支俸率是五十％起跳，退休待遇相對優渥。