川普亞洲行 日、中較勁

2017-11-05

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普三日展開亞洲五國的十二天訪問，也是他就任後最長的出訪行程，他三日先抵夏威夷，預定五日抵達日本。據日本媒體報導，日本首相安倍晉三為向日本國內外展現在川普入主白宮後，美、日間的蜜月關係，將以高爾夫外交卯足全力投川普所好，另據香港「明報」報導，川普訪問北京期間，中國國家主席習近平可望在紫禁城的建福宮設宴、在清朝乾隆皇帝的書房「三希堂」茶敘，將超越美國前總統歐巴馬二○一四年訪中時，與習近平的「瀛台夜話」規格。

川普此行乃自一九九二年前總統老布希以來，美國總統最長的亞洲訪問行程，他三日首度以總統身分停駐夏威夷，並前往太平洋司令部聽取簡報，太平洋司令海軍上將哈里斯以軍禮恭迎。川普之後與第一夫人梅蘭妮亞參訪珍珠港與一九四一年日軍偷襲珍珠港時遭重創沉沒的美國海軍亞利桑那號戰艦紀念館，兩人並獻花憑弔陣亡將士。

行程多一天 出席東亞峰會

為出席十四日在菲律賓舉行的東亞峰會（ＥＡＳ），川普把出訪行程延長一天，他強調，此次印度亞洲太平洋之行「非常重要」，十四日「因為是最重要的日子」，決定更改計畫出席。川普原先決定只參加十三日的東協（ＡＳＥＡＮ）峰會，並打算當天就結束行程返美，惟此一決定令區域內國家備感驚愕，擔心川普不在乎東南亞，有專家認為，美國在亞洲的存在感亦可能因此被削弱。

日相高球外交 投川普所好

川普於五到七日訪日期間，將與安倍進行四次餐敘，五日將是川、安兩人繼二月在美國佛州球敘後，又一次的高爾夫外交，據稱高球也是這兩位領袖共同的嗜好，這次安倍更邀日本職業高球名將松山英樹陪打，球場則選在二○二○年東京奧運的高球項目賽場。川普與第一夫人梅蘭妮亞預定六日上午前往日本皇居拜會日皇與皇后，下午與安倍在東京赤坂迎賓館舉行正式峰會，並聯袂召開記者會。據報導，由於行程緊湊，這次將不會安排兩人共同檢閱日本海上自衛隊最大的直升機航艦「出雲號」。

中方接待規格 超越歐巴馬

川普七、八兩日訪問南韓，八日稍晚起一連三天訪中，九日預定在北京人民大會堂出席歡迎儀式，當天中午和晚間會晤北京領導高層，據報導，期間習近平將在曾是乾隆皇帝居所的建福宮為川普接風，而歐巴馬二○一四年出席北京亞太經合會（ＡＰＥＣ）時，曾在北京故宮瀛台的蓬萊閣香扆殿與習近平共進晚宴，而按紫禁城的建制，建福宮位於內廷「核心」，「級別」遠高於用於休憩遊玩的瀛台。川普曾在上月與美國前國務卿季辛吉會面，預料川普可能聽取他的建議，選擇遊覽故宮或長城，以表現出對中國歷史的欽佩。