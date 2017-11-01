小姨子幫趙藤雄錢藏金庫

2017-11-01

〔記者溫于德／台北報導〕台北地檢署偵辦遠雄人壽掏空弊案，查出趙藤雄與擔任遠雄建設董事長的長子趙文嘉、遠雄人壽總經理的次子趙信清等人共謀，於遠雄集團旗下營造事業承攬遠雄人壽相關、契約金額逾二○七億元的十四件工程時，涉嫌以人頭公司借名承攬，再隱匿關係人交易及以顧問費名義墊高工程款，造成遠壽多支出一．九億成本，也導致遠雄建設施作後未能請領工程款，間接損失六億三五七萬餘元。

父子3 人掏空遠壽

檢方查出，趙藤雄與趙文嘉等人，明知遠雄人壽工程的每一案件，均是遠雄集團營造體系以五家人頭公司名義承攬施作，卻未如實將實際施作工程的遠雄營造、東源營造，登記在工程會計項目帳冊內，造成關係人交易未被充分揭露。

此外，趙藤雄與趙信清還涉嫌利用不知情的財會人員取得不實統一發票，隱匿遠雄人壽實際交易對象是遠雄集團營造體系的會計事實，在編制遠雄人壽九十六年度至一○五年度各期財務報告時，拒絕將集團營造體系實際承攬個案工程的進貨金額等會計事項予以詳實記錄，影響主管機關稽核遠雄人壽財務報告時的正確性。

而趙藤雄的兩名小姨子陳玉梅、趙玉女，被控任職遠雄建設財務室期間，在趙藤雄侵占大巨蛋鋼筋下腳料時，將出售下腳料的款項四八一萬餘元，放置於遠雄總部卅樓的私人金庫內，後再存入趙的帳戶，昨被依侵占罪一併起訴。