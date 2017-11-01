愛將李述德被求重刑 法界人士：馬英九恐難脫身

2017-11-01

未獲馬同意 敢違法免收權利金？

〔記者楊國文／台北報導〕台北地檢署偵結大巨蛋弊案，昨起訴馬市府時期的財政局長李述德並求處十年重刑，法界人士認為，應是檢察官認為馬英九當年指派李負責與遠雄議約，且二○○四年九月馬、趙密會後，大巨蛋案就出現免權利金等關鍵大轉折，懷疑馬涉有圖利罪重嫌，雖然馬不在此波起訴名單內，但檢方已將馬列為另案偵辦對象，馬恐難全身而退。

若認定共同正犯 馬刑責五年起跳

律師林富貴分析，如果遠雄原本應付給北市府權利金，在未經正式開會討論或專業評估下，而馬、趙密會後就改為免付，馬很有可能被檢方認定是共同正犯，恐怕會觸犯刑責五年起跳的圖利罪。

國立台灣海洋大學海洋法律與政策學院院長陳荔彤認為，依目前證據來看，馬和趙私下接觸過後，就出現免收遠雄權利金的轉折，馬的嫌疑重大，未來檢方有可能起訴。

陳荔彤說，依官場文化，李若未得到馬的同意，應該不至於自行做出違法免收權利金的決定，從常情研判，馬和李共謀的可能性不小，但須視檢方有無掌握足夠的證據。

律師張立業也指出，檢方昨依圖利罪起訴李述德，看得出檢方也認為馬可能涉圖利罪，才會另案偵辦中。只是，圖利罪處罰的是故意犯，檢方必須蒐集強有力的證據，證明馬知情且同意免收遠雄權利金，再指示李去執行，以此來說服法院將馬定罪。

馬、李兩人被懷疑圖利遠雄，關鍵點在於北市府和遠雄原本開了十次會，雙方都有支付權利金的共識，但在馬、趙密會後的第十一次會議，竟出現零權利金的大轉折，雖然趙事後多次強調「忘記那次會議說什麼」，馬也聲稱只是「禮貌性拜會」，但北檢仍不排除馬涉嫌圖利的可能。