馬英九密會趙藤雄 檢另案查圖利

〔記者錢利忠、施曉光、陳永吉／台北報導〕喧騰一時的大巨蛋案，代表北市府議約的前馬市府財政局長李述德遭起訴並求刑十年，檢方查出時任台北市長的前總統馬英九與趙藤雄密會後，李述德即放任遠雄增刪契約條文，並簽下營運權利金歸零等不平等合約；馬出庭時否認不法，李一肩扛起責任，稱有向馬報告進度，但馬不知道細節；但檢方認為，趙、馬有「密室會議」 ，對李一肩扛起的辯詞持保留態度，後續將調查馬是否為議約案幕後影武者，馬英九涉圖利罪部分仍列「他」字案被告續查。
檢轟大巨蛋延宕 李難辭其咎
檢方起訴批評李述德嫻熟財務、稅務行政及促進民間參與公共建設法相關法令，竟未捍衛公共利益，反圖謀遠雄巨蛋聯盟私人不法利益，營造對遠雄有利的興建營運條件，使其他廠商面臨不公平競爭，大巨蛋工程延宕至今，仍如廢墟矗立於北市精華地段，李難辭其咎。
檢方調查，北市府為取得大巨蛋土地而大幅舉債，每年須支付融資利息三．七億多元，需透過營運權利金紓解財政負擔，李述德為解決大巨蛋議約歧見，擅自在九十三年九月廿三日議約會議上，向市府及市府委託的森海公司顧問人員誆稱：「就照九月廿號協商的結論…特別由遠雄董事長跟市長親自見面…大家有共識。」該次議約會議錄音檔案流出後，各界質疑馬英九與趙藤雄在北市府密會卅分鐘，雙方十多名代表，磋商出零權利金等共識，造成北市府無法取得五十年營運權利金，合計三十．四二億元的損失。
檢方勘驗會議錄音發現，李還提及：「後來府裡研究之後，認為我們今天要提一些營運權利金，將來在都市計畫變更的時候，可能還是會有一些疑義…不要一隻牛剝兩次皮…府裡高層認為乾脆這個部分就不提，他不提，我們也不要求…這個表寫無權利金，這張不要寫」等內容。
李述德庭訊時一肩扛起所有責任，自白指稱自己在議約會議上的言論是虛構誇大的、是一種談判技巧。趙藤雄及蔡宗易（遠雄前發言人）均稱，當天會議只談到遠雄想變更都市計畫、降低土地租金及房屋稅，沒談到營運權利金；馬英九也辯稱，當時只向遠雄表示，若簽約市府會提供協助，沒提及營運權利金議題。
馬欽點三甄審委員 檢追內情
檢方認為，李述德不僅不提高違約金門檻，還降低金額，使遠雄每次違約時能減免支付六百萬元違約金，北市府因而淪為紙老虎，無法有效監督及要求大巨蛋的施工及營運品質。
檢方也認為，馬英九市長任內共簽署廿三份大巨蛋公文，且大巨蛋甄審委員共十七人，馬排除幕僚提報的委員建議名單，自行欽點三名委員，質疑李一肩扛起的辯詞有所保留，後續將調查馬是否為議約案幕後影武者。
馬辦：絕對禁得起司法檢驗
馬英九辦公室發言人徐巧芯昨日回應表示，馬英九從事公職以來，一向奉公守法、清廉自持，絕對禁得起司法檢驗。
李述德昨天未接電話，僅以簡訊回覆記者：「謝謝關心！目前不宜對外發言，請見諒！」