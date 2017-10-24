「政商關係不單純」慶富是金主？藍綠互控

2017-10-24

一銀否認放款被「有力人士」關切

〔記者呂伊萱／台北報導〕立法院外交及國防委員會昨專案審查獵雷艦案，卻出現不同政黨立委不約而同指涉獵雷艦案得標廠商慶富造船政商關係不單純的情形，且互控慶富是「對方的金主」，使疑點重重的獵雷艦案更蒙上一層陰影。

朝野立委質詢時也詢問主貸放款給慶富造船的第一銀行，是否曾被「有力人士」關切？一銀董事長蔡慶年明確否認，並表示該聯貸案是出於商業考量，並非政治性貸款。

為追查慶富造船的獵雷艦採購案，立法院目前已有兩個委員會分別成立調閱小組，包括財政委員會成立「獵雷艦採購聯貸案真相調閱專案小組」，外交及國防委員會成立「獵雷艦調閱小組」，外交及國防委員會昨還通過臨時提案，要求行政單位依據立法院職權行使法，「不得拒絕」提供慶富相關紀錄和評估報告供調閱小組參閱。

民進黨立委王定宇質詢時爆料指出，慶富前執行長簡良鑑與第一次評選委員會議召集人歐善惠，都是「馬蕭全台學術教育界後援總會」的成員，簡良鑑還曾任執行長，兩人互相認識、活動範圍也同在南台灣。王定宇質疑，國防部找來的評選委員，只有工程專家曉得該利益迴避，政治關係密切的投標商和評委卻不採行利益迴避。

「前執行長是馬蕭後援會成員」

時代力量立委林昶佐質詢時更質問蔡慶年：「你知道慶富是馬英九的金主嗎？」蔡慶年隨即回答：「不知道。」林昶佐說，雖然他不希望直接將此案定義為政治力量操作，但的確提出任何報告都無法解釋現存疑點，盼看到真相水落石出。

國民黨立委馬文君質詢時則反擊說「慶富是民進黨的金主才對」，她一直提醒軍方與金融單位，但還是變成政治事件。馬文君不滿其他立委將馬蕭後援會的身分與此案連結，「關我們什麼事？」

民進黨立委莊瑞雄對馬文君說法不以為然，指慶富得標時是馬政府執政，若慶富是民進黨的金主，馬政府卻讓他得標，「國防部有那麼好膽？」他想不通這個邏輯。

時代力量立委黃國昌則爆料說，一銀員工告訴他，馬政府時期的財政部長李述德曾為此事找過蔡慶年，而李述德與慶富董座陳慶男又是「學長學弟關係」；莊瑞雄也提及，外傳當年行政院內部為此開過會議後，一銀就急轉彎願意擔任主貸，過程中更曾「有位南部立委關切」。

對於以上指控，蔡慶年都明確否認，表示李述德不曾為此找他、他不曾為此到行政院開會、也沒有南部立委關切。蔡慶年並說，因為這是國艦國造的案子，廠商又是國防部最有利標之後得標的廠商，「我們覺得應該支持」。