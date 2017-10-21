污染比戰爭要命 印、中最嚴重

2017-10-21

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕刊登於《刺胳針》醫學期刊的一項全球性研究指出，二○一五年全球有九百萬人因環境污染而喪生，即每六名死者中就有一人死於污染，當中空污更是頭號殺手，造成六百五十萬人死亡。印度與中國是污染死亡人數前兩名的國家，佔總數將近一半。環境污染已比戰爭、抽菸、飢荒、天災更致命，而與污染有關的死亡、疾病與社福成本一年達四．六兆美元（約台幣一百四十兆元），約佔全球經濟產值的六．二％。

空污最殺 2015年奪650萬人命

這項由全球四十七名公衛與環境專家參與的兩年研究，是「刺胳針污染與公衛委員會」進行的計畫之一。領導該研究的美國公衛專家藍德里根（Philip Landrigan）指出，「九百萬此數字絕對低估，可能低估了數百萬人」，因為撒哈拉沙漠以南非洲等地區尚未設立空污監測系統，而自一九五○年代以來廣泛在環境使用的五千種新化學物質中，只有不到一半進行過毒性檢測，恐有大量可能的毒物被輕忽。

污染致死 中國5人中有1人

研究發現，亞洲與非洲人承受的污染風險最高。在印度，每四名死者中就有一人死於污染，死亡人數達兩百五十萬人，中國則是五人中有一人，污染致死數達一百八十萬人，是相關死亡人數最高的兩個國家。孟加拉、巴基斯坦、北韓、南蘇丹與海地的污染致死人數也很高，約佔死者中近五分之一。

研究人員發現，即使是保守估計的九百萬人，也比抽菸死亡人數高出一．五倍，比愛滋病、結核病與瘧疾總死亡數高出三倍、比死於交通意外者多逾六倍。其中最窮的國家受害最大，九十二％的污染相關死亡案件發生在中低收入的開發中國家。以污染致死比率來說，前三名國家依序是孟加拉、索馬利亞與查德，都超過二十五％。

最大的污染殺手是空污，預估二○五○年時東南亞的空污死亡數將倍增。水污染則是第二大殺手，造成的腸胃道疾病與寄生蟲感染一年有一百八十萬人死亡。藍德里根警告，環境污染受到關注的程度遠不及愛滋或氣候變遷，然而環境污染的代價十分高昂，不僅是人類最大的生存挑戰之一，更恐有拖垮國家經濟之虞。