美國務院：鼓勵兩岸建設性對話

2017-10-19

〔駐美特派員曹郁芬、記者呂伊萱、林良昇／綜合報導〕針對中共總書記習近平在十九大對台政策講話，美國國務院東亞局發言人崔葛瑞絲十八日重申，美國續鼓勵兩岸展現耐性、彈性與創意。

國務院對習近平的回應基本上完全重申過去的立場。崔葛瑞絲在回覆記者的電郵中表示，美國信守基於三公報和台灣關係法的一個中國政策。美國對兩岸和平與穩定有長久的利益。他們鼓勵北京和台北當局進行建設性對話，在尊重和尊嚴的基礎上，尋求一個兩岸人民都能接受的方式和平解決歧見。

卡內基國際和平基金會副總裁包道格表示，與二○一二年相比，習在十九大有關台灣政策的發言，反映的是台灣政治環境的變化。兩岸關係在十九大後看不出有實質變化的前景，蔡總統二十六日有關兩岸關係的演說或許能帶來改變，但他認為持續性的可能大於改變。

包道格：兩岸不會有實質變化

包道格在答覆記者的電郵中指出，習在二○一二年與今年的對台政策演說都提到，台灣任何政黨只要接受「一個中國」或「九二共識」，中國都可以談。但習這次重申了拓展兩岸關係的政治基礎，同時對分離主義提出警告，因為民進黨至今沒有明顯擁抱「一個中國」或「九二共識」。

包道格說，針對國家統一所提出的警告反映了習近平的性格以及他熱切保護中國主權的紀錄。同時，習的演說中對台灣「同胞」和兩岸一家親有更多著墨，他的了解是這反映了習在福建省長任內與台商的接觸，以及習相信統一遲早會發生的自信。

戰略暨國際研究中心資深研究員葛萊儀則認為，習近平在演說中不排除兩岸領導人會談是正面的發展，但這個會談是有前提的，就是台灣必須接受一中原則與九二共識，她認為不可能，所以習蔡會的前景並不看好。

台灣智庫諮詢委員董立文說，未來五年習近平的對台政策會以穩定為主，但不代表習會妥協讓步，只是不會製造出新的事端。

淡江大學陸研所副教授張五岳認為，習近平此次講話「硬的反獨與軟的促統」力道都加大，例如「六個任何」是第一次被放進政治報告，「位階更高」。

健行科大企管系教授顏建發說，習報告主要針對中國內部改革，對外則重視與強權關係，顯示「台灣沒那麼急迫」。