助越工落葉歸根》台灣人愛心湧入 越工子激動落淚

2017-10-17

父親遭積欠百萬工錢 仍熱心幫助同鄉

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕愛不分國界！越南勞工陳玉順熱心助人，為自己找到身故後返鄉路一事，經本報獨家披露後，各界愛心昨日不斷湧入、紛紛捐款要幫他完成後事，兒子陳玉明感動得淚流滿面，直呼：「這份恩情，將永遠謹記在心！」

偷渡來台的越南勞工陳玉順日前不幸在竹科園區墜樓，送醫不治。但因他生前常捐錢行善，越南同鄉循線遍訪找出他的真實身分，甚至找到他兒子奔喪、認領父親遺體，成為善心終獲善終的一段故事。

但陳玉明說，父親前年開始帶領七名越南籍泥水工匠，接下台中市幾個建案的小包工程，去年完工後，中包卻拒不給錢。

由於包商當初只是以口頭允諾給工作機會，雙方並沒簽訂契約，吃定陳玉順與工作夥伴不是偷渡來台就是逾期外勞，法律上處於弱勢，因此不願付工程款。其中一名林姓包商積欠六十萬元，其他包商也超過四十萬元，越勞們辛苦工作，卻一毛錢都拿不到。

各界紛紛捐款 要陳玉明為父辦好後事

上週陳玉順隻身到新竹找工作，沒想到卻客死異鄉，檢警從他的手機就發現他多次LINE給包商：「老闆，你不是說要給工程款嗎？為什麼一直騙我？」「老闆，如果你不方便，給一半我也認了，好嗎？」甚至在墜樓意外發生當天，也還在向包商討債，但對方仍是已讀不回。

記者昨天致電向林姓包商詢問，但他否認認識陳玉順，更堅稱沒欠錢，隨即掛掉電話。陳玉明無奈表示，在沒人證與物證情況下，要追回父親這筆債相當困難，他打算放棄，也沒向檢警提起這事，只希望債務人能良心發現。

所幸台灣愛心滿溢，昨天一早，有讀者持本報頭版新聞前往殯儀館找到陳玉順的牌位，將兩萬元塞給守靈的陳玉明，未留姓名即離去；還有計程車司機到殯儀館將五千元交給陳玉明就離開；也有葬儀社老闆送來價值萬餘元的骨灰罈，希望他好好為父親辦理後事。臉書社團的捐款，更是五百、一千的湧進，許多讀者也透過本報查詢電話，紛紛匯款要幫陳家渡過難關，讓陳玉明激動得整日眼眶泛紅，不知如何表達感恩之意。

陳玉明：扣除喪葬等費用 餘款捐公益

陳玉明說，扣除急救、喪葬與遣返機票的費用，其餘捐款將全數交給公益社團，讓父親遺愛人間，對他熱愛的台灣也能盡點棉薄之力！