不合必敗 合了未必成功

2017-10-17

記者張慧雯／特稿

台灣太陽能產業一路走來有如坐雲霄飛車，光景好時大賺一票，景氣差時虧成「慘業」；在中國野蠻擴張產能且低價傾銷全球後，歐美日太陽能大廠已陸續熄燈，台廠至今還能站在國際舞台，憑藉的是一流研發能力。但面對全球太陽能市場早被中國擴產給打爛，嚴重供過於求，台廠是不合必敗，合了也未必成功。

業者私下坦言，太陽能的確不算是進入「門檻高」的產業，像半導體、光學鏡頭能做到技術領先好幾世代，太陽能門檻沒那麼高，頂多領先半年到一年，「只要一回頭，就見到中國業者持刀追來」；就算台廠技術夠、做出來模組品質好，但願出較高價格購買的只有歐、美、日等先進國家，許多東南亞國家買不起，也不願付高價購買高效能模組。

當台廠無法拉大技術差距，產能又比中國小、人工也貴，成本自然高，與中國廉價太陽能模組一比，產品再好，但價格貴太多，很難成為客戶首選，更讓中廠有機會見縫插針，降價再降價，太陽能產業就被中廠染成一片紅海。

新日光、昱晶、昇陽光電合併後，太陽能電池片總產能將達到五ＧＷ，一躍成為全球第二大太陽能垂直整合廠。業者打的算盤是，如果爭取到政府注資，就可以解決資金不足問題，合併後研發經費整合、採購成本下滑、人事成本縮減，翻身獲利就指日可期。

但三合一得先面臨整併難題，三家業者廠區分布在竹科、南科、桃園觀音、新竹竹南、林口等，產線整合與挪移就是大問題；再來是中廠擴張掀起國際貿易壁壘戰，台廠受池魚之殃，歐美太陽能雙反（反補貼、反傾銷）陰霾難除；更關鍵的是中國若不停止政策補貼，就算我國政府注資台廠大聯盟，將進入燒錢惡鬥，恐最後誰都討不了好處。