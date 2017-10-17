太陽能大聯盟找金援 得過3關

2017-10-17

國發基金尚未接獲申請 最多可投資42億

〔記者陳梅英／台北報導〕新日光、昱晶、昇陽光電三家太陽能廠組大聯盟，國發會主委陳美伶表示「樂觀其成」，並認為此整合模式對台灣產業能量提升有助益，願意做為產業界的推力；不過，外傳國發基金將注資五十億元，國發基金則否認，表示目前只有接洽，尚未接獲申請。

若提申請 最快明年初揭曉

國發基金去年匡列上千億成立產業創新轉型基金，希望透過政府與民間共同投資，協助企業以併購、合併的方式進行轉型，帶動產業升級，目前僅通過投資如興一家，被外界認為投資進度牛步；不過實際上已經有超過三十家公司洽詢，包括這三家太陽能廠，並有四家公司已進入實質審議流程。

國發基金執行秘書、也是國發會副主委邱俊榮表示，大聯盟三家公司曾二度拜訪國發基金，洽商參與投資可能性及相關作業流程，惟截至目前並未收到申請。

陳美伶說，國發會對合併案樂觀其成；至於要注資多少？則須依程序提出申請，國發基金按照審議流程通過後再做決定。

根據產業創新轉型基金設置要點，國發基金對單一公司出資最多不超過一百億元、不超過增資後資本額的二成；以新日光等三家太陽能公司規劃明年新公司資本額約二一○億元估算，國發基金投資金額將不超過四十二億元。

國發基金副執秘蘇來守表示，產業創新轉型基金是否注資須過三關，包括政策評估、投資評估審議會，最後才進國發基金管理委員會。

其中，政策評估會由相關財經部會組成；以該合併案來看，符合政府對綠能產業發展方向，合併與併購也是產業創新轉型基金所鼓勵，有機會過關。

政策評估審議會通過後，還須請專業機構就財務、法務、稅務及公司資產進行鑑價後提出報告，再送到由專家學者組成的投資評估審議會，就該計畫可行性、獲利性及未來發展性做審議，最後才會進國發基金管理委員會討論。

一般來說，若進行整合順利，整個審查流程大約需要二至三個月，也就是說，新日光等三家公司若現在提出申請，大約明年初就可以知道審查結果。