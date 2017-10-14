張忠謀：學校學的只佔5%

2017-10-14

學習是為工作 非為學位

〔記者羅倩宜／台北報導〕台積電董事長張忠謀昨赴中央研究院，以「我的旅程」為題發表演講。他說，自己的人生有幾趟旅程，從最早想當作家，轉做機械工程、後進入半導體業，最後創業學做一個商人；「我人生的學習，九十五％是從畢業後才開始」，「學習主要目的是為了工作，次要才是工作外的主題，但絕對不是為了學位」，「當學習目的錯了，結果就是失敗」！

張忠謀昨演講對象是各國前來中研院的研究生，全程使用英語、也未對外開放，只透過臉書直播。他笑說，演講邀約很多，因自己是生意人，接到邀請多來自商界，「但我比較喜歡對學生演講，因人到了一個年紀，就很難改變，講了也沒用。」

年輕時漂泊 養成適應力

他說，年輕時的漂泊，養成了適應力，到了洋人世界充滿興奮，並不覺得辛苦；一九三○年代初期，在美國正要念大學，但做中文作家沒有市場，一個講中文的年輕人，只能在餐廳打工，想翻身必須做科學或工程；「我的志願變成了工程師。」

張忠謀在麻省理工（簡稱ＭＩＴ）念機械，沒想到博士資格考被當；他頂著機械碩士學位進入毫不相干的半導體業，第一個工作是在小公司希凡尼亞（Sylvania）；他說，「這是我終身學習的開始，因在學校學了一堆力學、機械，都用不到，我連修車都不太會。」

他說，脫離學校教育後，必須有計畫、有意識地學習；且也開始培養自己的「商人」特質，學會計金融、公司治理，「我還研究了私募基金，對後來創業也很有幫助。」

成功生意人 終身得學習

張忠謀強調，終身學習，目的很重要，「我的主要目的是為了工作，次要才是工作外的主題，但絕對不是為了學位」；他說，當年在ＭＩＴ念碩士，學習的動機就是為了學位、想拿博士，「結果我失敗了，因目的是錯的。」

張忠謀認為，「想做成功的生意人，一生都必須學習」。被問到正規教育之外，學到最有價值的是什麼？他說，「Anything! 我現在知道的東西，九十五％都是畢業後才開始學，但有件事是我在受教育之前就知道的，『快樂是人生最主要的目標』，而且不用太多收入就能達成。」