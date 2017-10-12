中國前駐聯國大使》劉結一 料將接掌國台辦

2017-10-12

〔記者林良昇／綜合報導〕中國國台辦官網昨顯示，中國前常駐聯合國代表、特命全權大使劉結一任國台辦副主任，並罕見在職稱後加上正部長級，一般預料，劉結一將於中共十九大後，正式出任國台辦主任，接替張志軍。

已任國台辦副主任

中共十九大將於十月十八日舉行，先前就傳出張志軍十九大後將卸任國台辦主任，由劉結一接任；國台辦官網昨更新，劉結一已任國台辦副主任，排名也在其他三位副主任陳元豐、鄭柵潔、龍明彪之上，甚至特別註明是「正部長級」。

現年五十九歲的劉結一，長期擔任外交官，從二○一三年到今年九月底，擔任中國常駐聯合國代表、特命全權大使。中國外交高官空降國台辦主任並不罕見，現任的張志軍和前任的王毅，在出任國台辦主任之前都出自外事體系，由外交高官到對台工作「第一把手」，已是近年慣例。

蔡總統去年五二○上台後，今年中國涉台部門「第一把手」多次人事異動，皆從外事系統取才，包含今年初剛上任的中國社科院台灣研究所所長楊明杰、中國全國台灣研究會會長戴秉國，都出自外交體系，擅長國際關係，並非傳統的兩岸學者，與以往相比，十分罕見。

相關人士分析，中國領導人習近平可能認為，台灣問題終究會遇到國際問題，所以在人事布局上，以國際脈絡或全球戰略部署的角度來處理兩岸問題。