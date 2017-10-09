1歲嬰疑遭餓死 母渾然不覺 伴屍兩天

2017-10-09

〔記者蔡清華、方志賢／高雄報導〕高雄市鳳山區昨午有名二十歲林女報案稱，自己一歲半的兒子死亡；警方到場發現男嬰全身發青，屍體已經長蛆，房內有屍臭味，死亡至少兩天，再根據林女初步供述，已超過五十七小時未餵食小孩；檢警懷疑，男嬰遭活活餓死，正深入調查。

未婚生二子 么兒剛滿月

警方調查，林女與二十九歲許姓同居男友未婚生二子，長子一歲半，小兒子剛滿月，許男竊盜案入獄，林女和兩個孩子七月底投宿在女性友人鳳山區瑞興路的公寓三樓，和女性友人同住。

昨下午一時許，警方接獲林女報案，指稱一歲半的兒子陳屍房內，警方到場發現男嬰全身發青，屍體長蛆，房內有屍臭味，研判死亡時間已超過兩天。

調查發現，林女與剛滿月的小兒子和女性友人同睡另一間房，男嬰陳屍在隔壁沒冷氣的房間，房內沒放置食物和飲品，案情疑點重重。

怕傳染感冒 讓長子睡隔壁

林女向警方表示，兒子生前有點感冒會哭鬧，怕傳染給弟弟，才讓他獨自在隔壁房睡，七日凌晨一時許還有聽到小孩叫聲但未察看，直至昨上午九時突覺小孩沒聲音，開房進入察看，發覺小孩全身發青，趴在床上，一時不知所措，遲至下午一時始報案。

至少五十七小時未進食

林女向檢警供述，六日凌晨零時左右，有餵食小孩，二時許曾再去看孩子發覺孩子有點發燒，但找不到溫度計，讓孩子繼續睡，七日凌晨一時許林女還有聽到孩子的聲音但未察看，沒想到八日上午九時，推門發現孩子已死亡，警方估算林女所稱最後的餵食時到發現死亡，男嬰至少五十七小時未進食；由於林女向檢警的說詞反覆，加上男嬰死亡時間和林女所稱並不相符，懷疑她並未說出實情。

林女昨被依遺棄及過失致死罪嫌移送檢方複訊，檢方下午相驗，死者身上無明顯外傷，週四將解剖確認死因，檢方昨未進行強制處分，讓林女無保請回，林女戴著口罩、低頭不發一語。提供住處的友人說，小孩平時由林女獨自照顧，她不清楚狀況。

連孩子掛號費都付不出

檢方調查，林女剛生完小孩，因為沒有錢，連孩子門診掛號費都付不出，健保卡還扣在診所未領回，照顧孩子經驗不足，釀成悲劇。社會局已緊急安置另一名男嬰。

高雄市立大同醫院小兒科主任周柏青醫師表示，小嬰兒若沒進食、沒喝水，約十二小時就會出現脫水現象，大人不吃不喝可能撐兩天，小嬰兒約一天半到兩天就會餓死。