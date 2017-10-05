討論憲改 民進黨智庫已開會三次

2017-10-05

〔記者蘇芳禾、曾韋禎／台北報導〕蔡英文總統日前拋出憲改主張，據透露，民進黨智庫近半年開過三次法政小組會議討論憲改，與會者包括憲法學者、律師代表、政府部門代表。與會者較有共識的部分為「十八歲公民權」和「降低修憲門檻」。至於蔡總統日前在民進黨全代會中提到的「票票不等值」可望列入下次議程。

立委修憲提案 聚焦18歲公民權

立院目前已有許多修憲提案，但主要是將選舉權下修至十八歲；提出最多修憲版本的民進黨立委李俊俋表示，只要民進黨團確定要修憲且成立修憲小組，他就會提出針對憲法本文的全面性修憲提案；這是當年在憲改辦公室與數十位學者討論出來的草案，採行總統制。

至於黨中央的修憲討論，知情人士指出，民進黨智庫「新境界基金會」的法政小組近期共開了三次與修憲相關的會議，第一次在半年前，第二次是八月，第三次則是在八月下旬，智庫董事長邱義仁雖未出席這幾場會議，不過仍高度重視。

這三次會議通盤檢討了憲法法條，與會者認為，「十八歲公民權」的社會共識高，藍營也曾提案，所以通過的機率會比較高；與會者也認為，目前四分之三立委支持才能修憲成案的門檻過高，希望能夠「降低門檻」，未來要修改整部憲法的機會才會提高。

票票不等值 可望列入下次議程

至於蔡英文在全代會所提的「票票不等值」和「人權條款」問題，只有稍微討論，因此應會列入下次議程討論。

一名曾參與綠營修憲版本的法律學者則認為，蔡不只講到「十八歲公民權」，甚至還提到「權責更相符、分工更清楚、各級政府更有效率」的政府體制，隱含了總統制與內閣制的討論，感受到高層似乎有很多想法。

立法院目前的修憲提案，主要是將選舉權下修至十八歲；在檢討政府體制方面，目前各版本多集中在廢除考試、監察院，包括李俊俋版、鄭寶清版、陳其邁版，均主張考試權回歸行政院；由立法院行使調查權、彈劾權、糾舉權，李俊俋版主張另設國家審計委員會行使審計權。

至於難以達成的超高修憲門檻，也有尤美女、李俊俋版提出修正，兩人皆主張降低立院的議決與公民複決門檻。

蘇巧慧在九月底拋出全面檢視國家定位、政府體制、十八歲公民權、修憲門檻的修憲提案，政府體制採行總統制，並廢除行政院、考試院、監察院，考試權由獨立機關行使，監察權則回歸立法院。