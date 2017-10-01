警方掃黑 已逮幫派41人

2017-10-01

檢肅9治平對象

〔記者邱俊福、吳仁捷／台北報導〕警政署通令雙北市警局持續執行的黑幫大掃蕩行動，截至昨天，已檢肅九名治平對象、同時逮捕旗下成員四十一人。

警方表示，這次掃黑被抄的幫派，包括竹聯幫太極堂、戰堂，四海幫海鯨堂、青壯堂，以及北聯幫、威震堂與三個暴力組織等，同時威力掃蕩眾多疑有黑道圍事的特種場所。

其中被抄查的竹聯幫太極堂，是與中華統一促進黨有著密切關係的「六堂一隊」之一，警方調查，太極堂大哥王家豪，涉嫌暴力圍事建築工地，並向桃園區百家樂電動遊藝場要求簽玩五十萬元額度，輸光後再勒索遭拒，即率眾砸店及亮槍恐嚇。另一被抄的竹聯幫戰堂堂口，該堂口要角吳宸榮涉指使幫眾以假交易手法行搶網路賣家，至少有七人受害。

過去也涉多次陳抗滋事的四海幫，本次掃黑遭警方查獲青壯堂大哥彭馬潤智，涉嫌教唆幫眾強押被害人簽立本票和劫走財物，以及教唆幫眾把被害人強押到山上毆打等。

其他遭抄查的黑道份子，還有暴力組織首惡卓威臣，一○三年太陽花學運期間，曾因召集飆車族到反黑箱服貿抗議現場，攜帶信號彈，被依違反槍砲、社維法送辦，近來他因另犯妨害公務入監執行中，卻被警方再查出，他涉嫌在剛開幕的新北市樹林區興仁夜市糾眾打人，不滿保全制止，二度到夜市滋事，更在新莊施暴強索錢財，遭警借提偵辦。