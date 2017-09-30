不去美國 台積電3奈米廠落腳南科

2017-09-30

設廠台南園區 2022年量產

〔記者洪友芳、黃佩君、鄭琪芳／台北報導〕全球晶圓代工龍頭台積電三奈米製程新廠確定留在台灣投資設廠！台積電昨宣布，經審慎評估後，擬投資興建的三奈米製程新廠，將設於南科台南園區，預計二○二二年量產。台積電比預期提早宣布建廠地，預計投資五千億元，等於送給新閣揆賴清德一份上任大禮，也是台積電三十週年的慶生禮。

對於水、電供應問題，台積電表示，三奈米製程決定落腳在台南科學園區，主要原因是攸關量產的水、電供應疑慮，已取得政府的書面保證承諾，讓台積電有信心繼續在台灣投資建廠，目前僅建廠選址確定，有關投資細節還待討論，待提出申請才能進一步說明。

政府保證 水電供應無虞

據悉，台積電為三奈米製程擬申請增加一二五萬瓩用電。經濟部表示，台電將配合擴建南科超高壓變電所，並將透過再生水、海淡水及農業用水調度等，以滿足台積電的用水需求。

環保署則指出，南科管理局已與環保署討論此事，五月一日已前往勘查台積電選定的基地，並針對大尺度周邊範圍可能會被拿出來討論的水、電等環境議題，逐一盤點並提出因應報告。

台積電在南科已有晶圓六廠與十四廠，五奈米製程也已確定落腳南科，三奈米製程原預計明年上半年公布位址，但外界揣測連連，去年傳出落腳路竹園區，今年則爆出將出走美國，引起政府緊張。台積電表示，與其讓外界亂猜，不如早一點宣布確定選址處。

台積電指出，三奈米新廠選在南科，將可持續充分發揮該公司在園區既有的完整聚落與供應鏈優勢。台積電並對於政府明確承諾解決包括土地、用水、供電、環保等相關議題，表示肯定與感謝。

投資金額 估達5000億元

據了解，以台積電五奈米廠投資逾五千億元來看，三奈米製程設備價格更高，即使部分設備可共用，預計三奈米廠投資金額也高達五千億元，兩座晶圓廠投資金額上兆元，相當可觀。

目前台積電在全球晶圓代工市占率達五十九％，是全球第一大晶圓代工廠，遙遙領先同業；在先進製程上，與英特爾、三星競爭激烈，但英特爾、三星目前對三奈米製程進展與投資計畫尚未出爐，台積電在時程上取得領先地位。