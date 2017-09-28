四海幫 搞暴力陳抗還賣槍

2017-09-28

暴力接機黃之鋒 槍彈供應綁架集團

〔記者劉慶侯、陳恩惠、徐聖倫、陳薏云、曾健銘、李容萍／綜合報導〕鑑於黑幫暴力介入政治和涉及多項刑事犯罪，警政署通令雙北市警局同步掃黑，除迄昨檢肅五名治平對象、逮捕刑案嫌犯卅八人及查獲十三把黑槍與毒品外，還查出四海幫海巨堂份子不僅多次介入「挺中促統」陳抗活動，又涉嫌販槍給綁架集團。

警方掃黑逮捕43人

警方調查，金門金城鎮代會主席上月遭擄，主嫌遭警圍捕時開槍自戕身亡，警方查出犯案槍枝來自四海幫海巨堂，前天逮捕二十五歲海巨堂幹部戴克威，發覺今年初香港民運人士黃之鋒來台、在機場險遭黑幫毆打案，就是戴嫌（當時坐監）旗下的多名小弟代他前往機場滋事。

戴克威負責四海幫內軍火管理，警方查出他在北市承德路四段打著旅行社名義為掩護，其實是堂口，前天逮捕戴嫌，起出克拉克、金牛座及德製八釐米三把制式手槍及子彈一百四十三顆。

警方調查，今年元月初「香港眾志」秘書長黃之鋒及三名立法會議員應邀來台，四海幫海巨堂堂主陳子俊率眾前往桃園機場勘察場地，俟黃之鋒抵台後，與竹聯幫多人一同上前意圖打人，身為陳子俊左右手的戴克威雖當時服刑中，但有多名小弟代他參與鬧事。此外，在反課綱等幾個陳抗場合，也都有四海、竹聯等黑幫身影。

北聯幫洗劫車主被查獲

北市警方針對黑幫的掃蕩行動中，查出北聯幫八仙會黃姓會長，涉在街頭攻擊車主洗劫及毒品黑吃黑等犯行；查獲竹聯幫太極堂王姓大哥涉恐嚇勒索電玩店及率眾砸店；新北市警方查獲竹聯幫吳姓大哥暴力恐嚇，以及四海幫海鯨堂份子介入房地產買賣糾紛等。桃園警方也查出「天道盟同心會龍潭分會」以地方宮廟為掩護，涉向其他宮廟勒索保護費。