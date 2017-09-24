大考命題將古今衡平 選文非必考

2017-09-24

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部審議國語文課綱，文言、白話的比例引發熱議，但對主政大學入學考試的大考中心而言，真正的重點在古今衡平，讓測驗符合大學選才需求、呼應課綱精神等。大考中心主任劉孟奇說，古典、現代會並重，即使課綱有文言選文，也不是必考項目。

劉孟奇表示，在大學入學考試的命題原則中，「古典」及「現代」，兩者要衡平，過去受限一○一課綱，除古典外，尚有《論語》、《孟子》等文化經典內容，未來則擬將文化經典併入古典範圍內，真正達到古今衡平。

其實在大考的命題趨勢上，韻文、跨領域文本、文化經典、應用文、現代語文等都要考，《紅樓夢》、《西遊記》等小說被排擠在文言文外，但大考都有出題過。

而在文言選文上，劉孟奇強調：「不是選文就必考！」大考中心不會被選文限制，而是依照語文的測驗原則，測驗學生多面向學習。

劉孟奇說：「不希望大考變成扼殺年輕人學習的幫凶！」認為古文稍難，但測驗絕對不是要默寫與默背，而是應該走向理解與運用。他舉未來一○七年適用的學測國文考科說明，公告的測驗題就以《天工開物》的釀蜜篇章，搭配美國蜂群消失的科普研究，在情境脈絡中要學生閱讀理解，更切入生活及時事，就是希望培養學生「大量閱讀」習慣。