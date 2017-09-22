HTC手機代工團隊 330億賣Google

2017-09-22

2000研發人員轉移

智財權授權Google使用

〔記者王憶紅、廖千瑩／台北報導〕宏達電昨與Google共同宣布簽署協議，Google將以十一億美元、約新台幣三三○億元，收購宏達電參與打造Google Pixel手機（Powered by HTC部門）研發團隊及智慧財產權的非專屬授權 （non-exclusive license）。該案經投審會等通過後，預計明年初可完成交易，以宏達電約八十二億元股本推算，等於每股可賺進四十元、四個股本，可望在明年首季入帳；宏達電今日將復牌交易。

PTT創辦人解讀 人才最值錢

這起交易案被視為是宏達電「壯士斷腕」，爭取未來與Google更多合作機會，且有更多銀彈可專注投入虛擬實境（VR）產品。創辦PTT的台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾臉書貼文指出，「Google以三三○億元買下HTC兩千名員工，不收HTC品牌，平均一人一六五○萬，『台灣人才』是真正值得投資的部分」。

宏達電董事長暨執行長王雪紅表示，此協議是要確保宏達電智慧機可繼續往前發展，且有利於未來可更專注在虛擬實境（VR）、人工智慧（AI）及物聯網（IoT）發展；Google硬體資深副總裁Rick Osterloh也表示，與宏達電團隊合作是Google硬體業務的重要一步，希望透過宏達電團隊，加上Google軟體、雲端實力，打造出未來更為創新的產品。

Google擴大在台投資 HTC專注VR

宏達電智能手機暨物聯網事業總經理張嘉臨解釋，此協議有幾個重要考量，包括員工、品牌， 品牌是一個承諾，第三是希望藉由這個協議，可為台灣做一些事情；王雪紅則說，Google延攬HTC研發人員，可說是對台灣擴大投資。

張嘉臨說，Powered by HTC部門在兩年前成立，就是為了服務Google，目前團隊兩千人，在明年交易生效後，包括管理階層加入Google台灣團隊，宏達電將持續專注在智慧型手機、Vive虛擬裝置等業務，HTC手機在精簡產品線下，未來一年推三到五款新產品。

此次交易後，未來是否會進一步收購宏達電的虛擬實境VR事業；Rick Osterloh指出，目前沒有計畫。但至於未來是否會擴大合作，雙方都未正面回應。

1分鐘看懂HTC交易案

☆賣什麼賣到330億元？

宏達電旗下共分HTC智慧型手機、HTC Vive虛擬實境、健康醫療及代工研發團隊Powered by HTC等4部門。這次協議是將近2千人的代工研發團隊（主要負責Google Pixel）直接轉移給Google，且將智慧財產權非專屬授權給予Google使用。

☆宏達電剩什麼？下一步是什麼？

因只移轉約50%研發團隊，未移轉代工業務，對營收影響不大；未來將執行精簡產品組合策略，保有HTC智慧型手機業務，持續構建虛擬實境生態系統，發展Vive版圖。

☆HTC用戶怎麼辦？

宏達電承諾，儘管開發人員減半，相關韌體更新、品牌服務、保固服務等將維持既往，用戶不受影響。

☆員工怎麼辦？

宏達電研發團隊總計約4千人，其中約2千人併入Google。依協議內容，這些都會是Google員工，包括主管及研發人員；但是否還需面試，且人數、細節內容，內部人員說法不一。宏達電則強調，HTC未來不會裁員，還要大量找人。（製表整理︰記者王憶紅、高嘉和）

各方看HTC交易案

△官方樂觀其成︰經濟部長沈榮津表示尊重與樂觀其成；投審會執秘張銘斌說，Google是政府鼓勵在台投資外商，審查程序不會花太久；央行總裁彭淮南認為，像美國美光合併華亞科，Google未來可能擴大對台投資。

△國外調研潑冷水︰TrendForce認為HTC將逐漸淡出智慧手機市場，明年生產預估恐只剩100萬支水準；彭博專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）直言宏達電搞砸了（mess up），宏達電不需要現金，而是需要獲利，就算營運支出減少40%，仍不足以轉虧為盈。

△國內法人多保守︰元大、玉山及台新投顧等多認為，宏達電雖可降低人事、研發費用，但虛擬實境VR仍無法挹注獲利；明年第1季雖有11億美元進帳，貢獻每股獲利40元，但第2季以後獲利還是沒有信心，對宏達電維持中立評等。

（製表整理︰記者王憶紅、黃佩君、高嘉和）