天選之人？連兩年抽中汽車大獎 屏東內埔年貨大街活動引討論

內埔年街首獎「汽車」連續兩年都是同一人中獎。（合成照，擷取自鍾慶臉書鎮）

2025/02/03 08:48

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕財政部雲端發票民眾重複多人中大獎引發爭議，剛落幕的屏東內埔鄉年貨大街抽獎活動，也因為首獎「汽車」連續兩年都是同一人中獎，在當地社群上引發軒然大波，鄉民拿出鄉公所公告的連續兩年得獎者照片，發現疑似是同一位「林小姐」，狂酸「天選之人」、「明年車子直接開去她家」等留言，鄉長鍾慶鎮則強調，她確實運氣好，公所如要舞弊，豈會傻到用同一人上台？

位於內埔六堆紀念公園外圍道路的「內埔年街」，近年越來越熱鬧，今年共有超過500個攤位進駐，預估將近30萬人潮，鄉公所也準備了5天內送出汽車1台、重型機車、電視、電動自行車及各種獎項，但需購買摸彩劵一張20元。

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鄉民在網路上特別拿出這兩年中獎照片，發現獲得汽車首獎的「林小姐」，從髮型、眼鏡、布鞋都一樣，看似就是同一人，認為類似財政部雲端發票民眾重複多人中大獎充滿爭議，在各大社群狂酸「真是幸運又羨慕！」甚至計算出機率根本微乎其微。

面對排山倒海的質疑，內埔鄉長鍾慶鎮解釋，現場摸彩都有公開錄影，鄉公所歡迎鄉民可以去查證，如果要作弊，怎麼會挑選同一人中獎還上台領獎，「腦殘」的人才會認為鄉公所舞弊，有智慧的人就知道不可能在這麼公開盛大場面作弊，但確實連續中首獎機率比被雷打到還小，她真的很幸運。

鍾慶鎮也分享，首獎者他印象深刻，因為摸彩上台前幾小時遇到，對方是以前鄉公所退休員工的媳婦，是普通的上班族，自稱去年抽到汽車，希望今年還能抽到，還強調有先去車城福安宮拜拜，已經買了一千多塊錢的摸彩券，特別說要跟鄉長握手博取好運氣，沒想到真的又被她抽到。

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