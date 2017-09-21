首都警局長人事 中央地方屢衝突

2017-09-21

〔記者曾韋禎／台北報導〕內政部前晚發布警界高層人事異動，台北市警局長邱豐光調任警政署副署長，事前未獲徵詢的台北市長柯文哲昨抱怨，感覺被偷襲未受尊重。觀諸過往經驗，首都的警界高層人事，常是中央與地方嚴重的衝突點。

無論是「地方制度法」，或先前適用的「直轄市自治法」均明確規定，直轄市長任免所屬一級機關首長，但主計、人事、警察及政風之主管除外。

但在實際運作上，地方首長未必照單全收。陳水扁在一九九四年當選台北市長後，不但留任黃丁燦擔任市警局長，且予以高度信任，甚至任命黃兼任市府秘書長。

警政署在一九九五年調動台北市分局長時，並未徵詢陳水扁意見，扁甚至直接退回名單，要求重新檢討；台灣省長宋楚瑜也表態不同意警政署提報的縣、市警察局長建議名單。警政署最後妥協，同意讓松山分局長陳衍敏跳升北市警局督察長，換取陳水扁支持人事調動，並由北市府率先發布警官人事調動。

隨後在一九九六年爆發的周人蔘電玩弊案，波及無數高階警官，黃丁燦堅持請辭負責；陳水扁因此對新任北市警局長提出操守佳、能力強、資格符等條件，最後與警政署長姚高橋達成共識，由警政署副署長丁原進調任北市警局長。

不過姚高橋在一九九七年八月因白曉燕案請辭，國民黨立刻規劃將丁原進列為中央委員，並升任警政署長；北市警局長則由陳水扁宣布，由警政署主任秘書王進旺升任。

馬英九當選台北市長後，留任王進旺擔任北市警局長。警政署長丁原進在二○○○年因八掌溪事件請辭後，行政院長唐飛宣布由王進旺升任警政署長；馬除表示中央不尊重地方，但也難以反對部屬的升遷；扁政府則要求馬不要為難王進旺。至於北市警局長人選，扁政府在徵得馬與台中市長張溫鷹同意後，宣布由台中市警察局長王卓鈞升任。

王卓鈞在馬英九擔任總統後，升任警政署長。此時的中央政府與台北市均由國民黨執政，未再出現警界人事爭議。

直到柯文哲在二○一四年當選台北市長後，亦留任黃昇勇擔任北市警局長。馬政府在二○一五年調動全國警界高層人事時，與柯文哲達成共識，由台中市警局長邱豐光調任北市警局長。