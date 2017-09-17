升級F-16V 首批4架今年初進廠

2017-09-17

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍現有一百四十四架F-16A/B型戰機，今年起藉由「鳳展計畫」升級為「F-16V」，更新雷達、操作介面、飛彈等裝備，全案預計二○二三年執行完畢，首批四架戰機已在今年初由漢翔公司的專屬棚廠內進行升級作業。

漢翔公司打造專屬棚廠

對於首批F-16V何時升級完畢、出廠時間為何？空軍與相關單位皆不願透露。據了解，由於相關技術與設備由美商洛馬公司提供，並和我國相關單位簽署嚴密的保密條款，知情人士僅說，「一切都按期程進行中」。

為執行「鳳展計畫」，一百四十四架F-16A/B戰機當中，除兩架是在美國洛馬公司原廠改裝，其他一百四十二架改裝案，則分批在台灣漢翔公司執行。漢翔為此案打造的「廿三號棚廠」，生產線最多可容納廿四架F-16戰機同步改裝。

根據軍方規劃，待今年完成四架F-16戰機改裝後，明年起算六年，一年改裝廿至廿四架。

現任空軍防空暨飛彈指揮部指揮官、前空軍參謀長范大維去年十一月在立法院備詢表示，首批F-16A/B型戰機在今年初進行改裝，全案一百四十四架預計二○二三年完成。范大維也表示，F-16V可和中國「殲廿」戰機匹敵。

F-16戰機性能提升計畫，項目包括AN/APG-83型主動相位陣列雷達（ＡＥＳＡ）、新型座艙與操作介面、聯合頭盔瞄準系統、新型AIM-9X響尾蛇飛彈等，強化該款戰機視距外空戰能力。