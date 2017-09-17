歐銀示警：中國一帶一路傷害歐洲標準

2017-09-17

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕近年中資大規模湧入歐洲，尤其鎖定巴爾幹半島地區具有重要戰略意義的基礎設施專案。歐洲復興開發銀行（EBRD）最新報告示警，東南歐國家切勿「太親中」、在政治經濟上依賴中國，北京資助「一帶一路」投資，可能傷害歐洲各項勞動和環保標準，讓中企以不對稱競爭優勢取得工程，建議歐盟等機構應採取行動因應。

競爭優勢不對稱 歐盟須有行動

歐銀這份題為「中國的一帶一路：打造巴爾幹絲綢之路」的報告分析，許多經濟困難的東南歐國家，因難以在金融市場融資，十分歡迎中資銀行的低利貸款，藉以修建代價高昂的基礎設施，如港口、公路、鐵路、發電廠等；但隨著中資銀行大量貸款，中國國有資本及來自北京的政經影響力不斷擴大，巴爾幹國家面臨過度依賴中國的風險。

貸款基礎設施 中國影響力遽增

撰寫報告的歐銀經濟學家巴斯蒂安（Jens Bastian）指出，一些東南歐國家的公共工程招標過程欠缺透明度，許多中企承攬的專案由中國國有銀行提供貸款，造成過度依賴中國國有資本的現象，威脅到這些國家的中期經濟前景，這些歐洲國家的工會、商界、監管機構相當擔憂中資影響力與日俱增。

中國「一帶一路」欲藉由打造鐵公路、港口、發電廠和油管網絡，連結至中亞、中東及歐洲、非洲，擴張中國經濟外交影響力，並輸出過剩工業產能；其中，北京希望透過「巴爾幹絲綢之路」，把中國城市和東南歐首都緊密連接，進一步通向中歐國家。

巴斯蒂安指出，中企可能忽視歐企一向遵循的社福、環保等標準，以不對稱優勢取得更多專案合約；因此報告建議，歐銀、歐盟等機構應該積極採取行動，確保歐洲標準實施。

中資在歐洲大肆投資併購敏感企業、關鍵高科技產業，引發歐盟國家警戒。歐盟執委會主席容克十三日對歐洲議會發表年度國情咨文也提到，須捍衛歐洲的戰略利益，將對外國投資歐洲戰略產業更嚴格審核及監督；他力倡歐盟建立審議機制，特別是外國國有企業發動的併購案應介入調查。