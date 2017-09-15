接見國內外半導體業者 蔡總統︰盡全力滿足產業需求

2017-09-15

〔記者鍾麗華、洪友芳／綜合報導〕蔡英文總統昨接見「國際半導體設備暨材料協會」及「台灣半導體產業協會」董監事、國內外半導體企業代表。蔡英文強調，只要企業願意增加在台灣的投資、採購和人才聘用，政府也會在水、電、土地和人才各個面向，盡全力滿足產業發展的需求；但台積電等大廠最在意的還是鬆綁一例一休加班時數上限四十六小時之限制，希望放寬到加班上限達五十四小時。

讓水電、土地和人才不缺

蔡英文表示，隨著物聯網和智慧應用市場的成長，半導體產業將有更大的發揮空間。半導體產業對於智慧製造和節能的需求，也會帶動工業四．○供應鏈的發展。因此不論從任何角度來看，未來半導體產業仍會位居非常重要的戰略位置。

蔡總統提到，台灣產業競爭力的來源之一，來自半導體和精密機械工業的完美結合。過去一年，政府啟動「智慧機械產業推動方案」，其中一個面向就是希望藉由國內製造業，包括半導體產業的設備需求，引導國內的設備廠商深入工業四．○的領域。

蔡總統強調：「只要企業願意增加在台灣的投資、採購和人才聘用， 政府也會在水、電、土地和人才各個面向，盡全力滿足產業發展的需求。」政府也會持續鬆綁法規，並設置招商投資的單一窗口，針對投資洽詢，二十四小時內就會有專人回覆。

半導體業者盼修一例一休

台灣半導體產業協會表示，半導體業重視穩定的水電品質，投資建廠除考量水電、土地與環評問題外，在技術研發上還有人才問題，當物聯網、人工智慧等新發展崛起，台積電等半導體大廠紛紛積極赴海外尋找適合人才。

台積電等半導體廠還認為，勞基法施行一例一休後，加班時數上限四十六小時，影響生產線排班彈性與加重人力成本，希望放寬到加班上限達五十四小時。

業界大老黃崇仁表示，目前環保政策中部與南部的地方政府標準不一，希望能建立一致標準。