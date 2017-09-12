「老子有錢」興櫃受阻 2藍委施壓

2017-09-12

〔記者陳鈺馥、高嘉和、許國楨／綜合報導〕經營國內知名線上博弈遊戲「老子有錢Online」的向上國際，近來申請登錄興櫃受阻，爆出國民黨立委馬文君及曾任金管會主委的立委曾銘宗介入施壓櫃台買賣中心，馬文君辦公室主任黃世榮甚至四度叫櫃買主管前來說明、表達「關切」。

馬文君：業者陳情案件

曾銘宗：馬請託找櫃買

馬文君昨強調，這是業者受到櫃買刁難的「陳情案件」，且只找來櫃買開會三次、不是四次；曾銘宗說，是馬文君請他找櫃買來談一下，他就讓雙方去講，並未參與過程，且還替櫃買講話。

向上國際發言人謝邦彥坦言該公司登錄興櫃案至今尚無下文，但公司並沒找立委施壓等情事。

向上國際是中部知名遊戲商，在二○一一年推出線上博弈遊戲「老子有錢」後，初期找來饒舌界天王MC HOT DOG代言，前年更力邀本土天王豬哥亮擔綱，今年則找港星曾志偉、本土藝人林美秀擔任代言人；短短六年已躍居國內線上博弈領導品牌。

向上國際表示沒找立委

櫃買：博弈不適合上櫃

今年四月初，向上國際股東臨時會改選第五屆董事（含獨立董事），並辦理現金增資發行新股、且公開承銷，隔月就傳出「向上國際擬登錄興櫃」消息；但過了四個月卻無聲無息，原因是櫃買中心認為「純」博弈類遊戲公司不適合上櫃，近來更爆有立委因此向櫃買中心施壓！

櫃買中心低調證實此事。櫃買中心主管透露，向上國際八成以上營收來自「老子有錢」或「角子共玩」，這些都屬於線上博弈類遊戲，光是「老子有錢」平台上的轉輪、柏青哥、賓果、麻將等博弈遊戲就多達三、四十種，「角子共玩」也屬於博弈老虎機，內含十四種遊戲，「不適合上櫃」。

這名主管還以另一家營運知名「明星三缺一」遊戲的鈊象來對比；指出十一年前鈊象申請上櫃時，營收主力是賭博遊戲商業機台，且以外銷為主，不會因萬一在國內涉及賭博罪造成營收劇幅波動，且鈊象是後來切入線上博弈領域，與當時ＩＰＯ（首次公開發行股票）無關；但向上國際以博弈遊戲為主，透過幣商銷售後貢獻營收，萬一這些幣商違反賭博法，營收可能馬上就會消失八、九成，基於保護投資人立場，當然不歡迎登錄興櫃。

依櫃買中心規定，公開發行公司登錄興櫃六個月後，可視財務、業務狀況申請上市或上櫃；也就是說，向上國際登錄興櫃的目的，就是六個月後想要申請上櫃，既然博弈類遊戲公司不適合上櫃，當然要阻擋該公司登錄興櫃。