救援大隊：李案不是叛亂 是亂判

2017-09-12

〔記者呂伊萱、林良昇／綜合報導〕中國昨首次以「顛覆國家政權罪」審判我國公民李明哲，李明哲當庭認罪並稱感謝中國「文明辦案」。李明哲救援大隊昨批評這場「審判」表演性十足，不但無法將李明哲定罪，反而喚起台灣民眾對「叛亂罪」以言治罪的白色恐怖記憶；救援大隊強調，此案不是「叛亂」，而是「亂判」，中國應無罪釋放李明哲。

救援大隊提醒說，如果坐視中國政府以台灣法律所不處罰的行為定罪台灣國民，將來所有台灣國民在台灣所實施的合法行為，都可能受到中國惡法的處罰。

陪同李妻李凈瑜前往中國的司改會申訴中心主任蕭逸民說，李明哲在庭上沒有保持緘默的權利，導致必須當庭自我羞辱，官方指派的律師也沒有為李明哲實質辯護，違反國際法原則，也不符合中國刑事訴訟法。蕭逸民強調，追求民主自由無罪，透過網路宣揚西方自由民主，也屬於基本人權，都不應被視為犯罪。

李明哲救援大隊批評「審判」表演性十足，因依據審判內容，李明哲及其中國友人僅是以貼文、組織社交媒體群組等方式，關注中國人權、倡導多黨民主，從未進行任何暴力或武裝行為，均屬國際人權公約保障的基本權利；而中國作為聯合國人權理事會成員，卻將這些當作「罪證」，與台灣戒嚴時期以言治罪的「叛亂罪」如出一轍。

救援大隊也批評本案的法律程序瑕疵，包括長期秘密拘押、未依法通知家屬與未充分保障被告選任律師的權利，必須立即釋放李明哲。

救援大隊也呼籲台灣政府，應對兩國間的刑事管轄權爭端做出嚴正表態，以免所有台灣國民淪於中國刑事管轄。李明哲救援大隊將於十七日舉辦聲援李明哲的人體排字行動，邀請各界參與「將憤怒化為行動」。