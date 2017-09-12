籌碼小好作帳 遊戲股炒風盛

2017-09-12

〔記者陳永吉／台北報導〕遊戲股近期風波不斷，去年爆出樂陞案後，今年五月、九月又分別有大宇資、遊戲橘子的惡意炒股案，現又傳出向上國際的上興櫃關說案，每件都和資本市場有關；遊戲股向來因為籌碼輕盈，營收、獲利入帳具有可操縱性，導致股價波動劇烈，成為有心人炒作的最佳標的。

過去有很多遊戲公司，研發出一、兩項重量級產品，再從國外代理幾項當紅的遊戲，營收獲利搞得漂漂亮亮，就拿這些財報去申請掛牌；因為有漂亮的財報數據，股價常在掛牌前後就是高點，也因此常有投資人抱怨，容易在遊戲股「陣亡」。

目前已上櫃的遊戲股，約有十五家左右，其中歐買尬（見圖，取自官網）在二○一○年一月上興櫃的第一天，就創下三八五元歷史天價，但從此看不到這個價格，一路往下，昨天在店頭市場收盤價不到四十元，股價是腰斬腰斬再腰斬；辣椒在二○一一年六月上櫃，上櫃前後幾天都一度創下兩百元高價，但昨天收盤價也僅有四十元。

遊戲橘子在二○○二年五月掛牌上櫃，隔月創下一九七元天價後，股價也是一去不復返，近期還因短期償債有壓力，被櫃買打入財務重點專區，提醒投資人注意。

還有二○一四年十一月在興櫃掛牌的弘煜，也是興櫃掛牌當月見到歷史高點一百元，昨天店頭收盤價不到三十八元；二○一六年九月掛牌的隆中，股價在掛牌前三個月，興櫃見到一八八元天價後，股價也是跌多漲少，昨收六十二．八元。

由於遊戲市場非常現實，代理的產品常常會被母公司收回去，研發人才整串跳槽或自己出來開公司，所以常常掛牌一、兩年後，公司只剩下個殼。因此遊戲股到底該不該上市，常成為討論的話題，畢竟一而再的發生股價掛牌前後就是高點的事實，對這個產業的形象，已經造成莫大的傷害。