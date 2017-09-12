線上博弈賺很大 「老子」很快變「有錢」

2017-09-12

去年實收資本額從3千萬跳升至5.3億

〔記者高嘉和、張慧雯、許國楨／綜合報導〕向上國際總部設於台中市，從其公開說明書來看，線上博弈是賺很快、且賺很大。向上在二○○九年以資本額五十萬元起家，二○一一年推出「老子有錢」，找來豬哥亮等知名藝人代言後，快速在國內線上博弈市場崛起，去年更透過現金增資、換股、盈餘轉增資、資本公積轉增資等方式，實收資本額快速從三千萬元數倍增至五．三億元，展現積極登錄興櫃、且拚未來上市櫃的企圖心。

近來由港星曾志偉、本土藝人林美秀代言的「老子有錢Online」，在電視及網路頻道大量曝光，打出「天天摸彩送二十萬獎品」，吸引玩家上線押大注；「老子有錢」平台從水果吧、超八、幸運鑽石，到小瑪莉、賓果及各種柏青SLOT與對戰麻將，更有視訊輪盤與骰寶，幾乎是台式、日式及歐美式各類實體賭博機台全數線上化。

「老子有錢」已幾乎等於是向上國際的代名詞。根據去年財報，線上遊戲佔其營收比重高達八十二％，授權收入及其他則占十八％，而內銷佔八十四％、外銷占十六％；換句話說，向上是靠線上博弈賺大錢，且絕大多數是由國內玩家所貢獻。

向上去年營收十七．一一億元、每股稅後盈餘達十二．五元，今年上半年每股稅後盈餘達四．七三元，獲利能力超越多數上市櫃遊戲股。

在業務一帆風順下，向上集團持續擴大團隊，台中總部原本位在台中市北區一幢七層大樓的一至四樓，現已買下五至七樓，最近正在裝潢，預計年底可完工使用。

營收主要靠博弈 櫃買認為不宜上櫃

不過，儘管營收不俗，但向上國際申請登錄興櫃卻是卡卡，主要是櫃買中心認為，向上國際以經營博弈遊戲為主，一旦觸及賭博罪，就可能造成營收大失血，因此不適合上櫃。

上市櫃遊戲股中，較接近向上營運模式的是「明星三缺一」的鈊象，這兩家每年都賺超過一個股本；但鈊象電子是以商用遊戲機台起家，商用機台與線上遊戲的營收是各半，鈊象商用機台分為賭博類的吃角子老虎機等，及模擬打鼓、賽車、滑雪等遊戲，主要出貨到義大利及中國等地。

向上國際︰無現金交易 非賭博網站

但向上國際認為，該公司的遊戲是以玩家自行到超商儲值點數的概念行銷，沒有現金交易，與一般所謂的（現金網）賭博網站並不相同，只能算是「類博弈網站」。

小檔案》向上國際

董事長兼總經理：顧剛維

設立日期：2009.05.04

資本額：6億元（實收資本額5.3億元）

主要業務︰休閒遊戲；委託開發客製化遊戲娛樂、海外平台開發、抓娃娃機、網咖系統；API（Application Programming Interface；應用程式接口）串接

員工人數：350人

知名遊戲：老子有錢、角子共玩

營運概況：去年每股稅後盈餘12.5元，今年上半年每股稅後盈餘4.73元

資料來源：公司網站

製表：記者張慧雯

  • 向上公司位在一樓大廳的接待處。（記者許國楨攝）

    向上公司位在一樓大廳的接待處。（記者許國楨攝）

  • 總部在台中市的向上國際營收亮眼，也和一些學校有產學合作關係，圖為該公司董事長兼總經理顧剛維曾應邀在清華大學新點子論壇專題演講。 （向上國際提供）

    總部在台中市的向上國際營收亮眼，也和一些學校有產學合作關係，圖為該公司董事長兼總經理顧剛維曾應邀在清華大學新點子論壇專題演講。 （向上國際提供）

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