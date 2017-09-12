線上博弈賺很大 「老子」很快變「有錢」

2017-09-12

去年實收資本額從3千萬跳升至5.3億

〔記者高嘉和、張慧雯、許國楨／綜合報導〕向上國際總部設於台中市，從其公開說明書來看，線上博弈是賺很快、且賺很大。向上在二○○九年以資本額五十萬元起家，二○一一年推出「老子有錢」，找來豬哥亮等知名藝人代言後，快速在國內線上博弈市場崛起，去年更透過現金增資、換股、盈餘轉增資、資本公積轉增資等方式，實收資本額快速從三千萬元數倍增至五．三億元，展現積極登錄興櫃、且拚未來上市櫃的企圖心。

近來由港星曾志偉、本土藝人林美秀代言的「老子有錢Online」，在電視及網路頻道大量曝光，打出「天天摸彩送二十萬獎品」，吸引玩家上線押大注；「老子有錢」平台從水果吧、超八、幸運鑽石，到小瑪莉、賓果及各種柏青SLOT與對戰麻將，更有視訊輪盤與骰寶，幾乎是台式、日式及歐美式各類實體賭博機台全數線上化。

「老子有錢」已幾乎等於是向上國際的代名詞。根據去年財報，線上遊戲佔其營收比重高達八十二％，授權收入及其他則占十八％，而內銷佔八十四％、外銷占十六％；換句話說，向上是靠線上博弈賺大錢，且絕大多數是由國內玩家所貢獻。

向上去年營收十七．一一億元、每股稅後盈餘達十二．五元，今年上半年每股稅後盈餘達四．七三元，獲利能力超越多數上市櫃遊戲股。

在業務一帆風順下，向上集團持續擴大團隊，台中總部原本位在台中市北區一幢七層大樓的一至四樓，現已買下五至七樓，最近正在裝潢，預計年底可完工使用。

營收主要靠博弈 櫃買認為不宜上櫃

不過，儘管營收不俗，但向上國際申請登錄興櫃卻是卡卡，主要是櫃買中心認為，向上國際以經營博弈遊戲為主，一旦觸及賭博罪，就可能造成營收大失血，因此不適合上櫃。

上市櫃遊戲股中，較接近向上營運模式的是「明星三缺一」的鈊象，這兩家每年都賺超過一個股本；但鈊象電子是以商用遊戲機台起家，商用機台與線上遊戲的營收是各半，鈊象商用機台分為賭博類的吃角子老虎機等，及模擬打鼓、賽車、滑雪等遊戲，主要出貨到義大利及中國等地。

向上國際︰無現金交易 非賭博網站

但向上國際認為，該公司的遊戲是以玩家自行到超商儲值點數的概念行銷，沒有現金交易，與一般所謂的（現金網）賭博網站並不相同，只能算是「類博弈網站」。

小檔案》向上國際

董事長兼總經理：顧剛維

設立日期：2009.05.04

資本額：6億元（實收資本額5.3億元）

主要業務︰休閒遊戲；委託開發客製化遊戲娛樂、海外平台開發、抓娃娃機、網咖系統；API（Application Programming Interface；應用程式接口）串接

員工人數：350人

知名遊戲：老子有錢、角子共玩

營運概況：去年每股稅後盈餘12.5元，今年上半年每股稅後盈餘4.73元

資料來源：公司網站

製表：記者張慧雯