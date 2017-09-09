吳敦義盼賴內閣 拚經濟促團結

2017-09-09

〔記者涂鉅旻、施曉光／台北報導〕新任行政院長賴清德昨天走馬上任，國民黨主席吳敦義表示，他希望新院長能拚經濟、團結、文化、傳承，以及促進中華民國團結，並把兩岸政策恢復過去八年的狀態，可以永續和平、穩定發展，才是為百姓服務、愛民眾、愛兩岸和平的政府。

吳敦義先後出席「總統府第十二、十三任國策顧問聯誼會」、「中華戰略學會紀念七七抗戰八十週年」活動，並就未來朝野互動及新內閣上任等問題發表看法。

對於未來朝野互動，吳敦義表示，過去國民黨執政時，雖然在立法院掌握八十六個席次，但都讓在野的民進黨暢所欲言，並循議事規則進行表決，當時國民黨是溫、良、恭、儉以及「讓」，如今民進黨就連處理前瞻建設預算案，都以「一事不二議」的霸道方式處理，因此未來國民黨除了溫、良、恭、儉，絕對會「當仁不讓」。

吳敦義還說，如果未來釋憲案能送到大法官會議解釋，希望結果可以調整或平衡目前立法院的「多數黨霸道」。

在紀念七七抗戰八十週年的活動上，吳敦義表示，最近有人主張要減少文言文，這是完全不對的事，文言文和白話文能相承相容、相互配合，文言文內有很多豐美、精簡、扼要的字句，例如《禮記》內的「禮運大同」篇，只用一○七字，就講出大同世界。

吳敦義並呼籲政府不要亂編史地課綱，希望政府不要犯大錯、去中華民國化。