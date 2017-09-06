改革千萬難 賴揆挑戰多

2017-09-06

記者曾韋禎／特稿

近年來少數不必背負選票壓力，得以在總統完全信任下，全力推動改革的行政院長林全，竟在立法院三讀通過前瞻第一期特別預算案後，火速請辭獲准。

縱使林全任內在完成轉型正義、年金改革等過去數十年都無法達到的里程碑，終因缺乏民意敏感度，加上外界未曾停歇的「老藍男」無理攻訐，自願為民進黨政府的選戰內閣，讓出大位。

接任的賴清德，曾於民進黨團最艱困的廿七席時擔任幹事長，一路陪伴民進黨走過谷底；並在縣市合併升格後，以清新形象當選台南市長。

歷經民意洗禮的賴清德，勇於挑戰陋規，堅持取消議員配合款，為此遭受黨內同志的背叛，坐失議長席次；即便在府會關係緊張下，還能推動改革，讓財政劣於其他直轄市的台南市，史無前例地達成收支平衡；更能著眼於地方長遠發展，無懼社會團體的抹黑，持續推動鐵路地下化。

以「一例一休」為例，就能看出林全與賴清德的性格差異。林全的過度浪漫與理想化，讓他蒙受少數立委所欺，輕忽台灣的基層現況，隨意恢復早已取消的七天假，迫使政府必須一再加碼，才在抗議聲中完成週休二日、國假一致，這也導致勞、資、消費者三輸的慘況；基層出身的賴清德甚至疾呼，「一例一休」非改不可。

賴清德接任閣揆後，面臨的挑戰與考驗可不少，不只要修正「一例一休」，包括勞保改革、稅改、產業轉型、供電穩定等政策，都是環環相扣；不僅要面對勞團、環團的挑戰，全民降稅、提高保費、營所稅，必然遭遇業界反彈；獲得民意支持的「軍人年改」，則有極端的反抗暴行；「司法改革」千絲萬縷，輕重緩急又要如何排比？

治理一個直轄市終究不比國家。中央政府施政除了各層面都是環環相扣，還要攤在全國的放大鏡下檢驗；一方面要回應淺碟的民意，一方面又要顧及國家的長遠發展，所面對的現實與理想之差距、無理的抹黑與攻訐，將是數百倍於以往，如何堅守專業又切合民意，絕對是難上加難的考驗。