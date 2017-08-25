沈榮津：離岸風電國產化可望到7成

2017-08-25

〔記者黃佩君／台北報導〕前經濟部長李世光因八一五停電卸任，由經濟部次長沈榮津「救火」代理。沈榮津昨指出，目前急需處理的部分是強化電網、如期完成電源開發計畫，包括新機組、天然氣接收站、離岸風電及太陽光電等綠能計畫，都要如期上路。其中風力發電部分，能源局表示，以行政院六月通過的「風力發電四年推動計畫」為藍圖，二○二五年前預計將有至少三．五GW裝置容量。

風電四年計畫 2025年前將有至少3.5GW

沈榮津昨特別提出離岸風電國產化。他說，未來離岸風電國產化比例希望可到七成，對開發商的評選會有明確的在地化項目。沈強調，目前國外風場開發商已認知政策，並著手與國內零組件廠商洽談中，接下來能源局將訂出國產化關鍵技術項目，希望離岸風電國產化能「前四年外圍、後四年核心」。外圍項目是指葉片、鋼構等，核心項目則是指變速器、減速齒輪機、開關設備等，逐步培養台灣業者實力。

有關風電部分，能源局表示，台灣風力發電以行政院六月通過的「風力發電四年推動計畫」為藍圖，目前第二階段「潛力場址」的二十二案已陸續進入環評，預計年底前全數結束；未通過環評審議者，則場址會收回，進入第三階段的「區塊開發」；根據計畫，二○二五年前預計將有至少三．五GW裝置容量。