台北世大運明開幕 讓世界看見台灣

專題報導／記者呂伊萱、羅添斌、鍾泓良、黃建豪
2017台北世界大學運動會明天開幕，將有來自世界100多個國家逾萬名隊職員來台參與盛會。世大運有「小奧運」之稱，這是台灣有史以來主辦層級最高的國際綜合運動賽會，開幕典禮時將由總統蔡英文在現場宣佈「比賽開始」，世大運的意義堪稱國家大事。同時，世大運也是推動市政建設最佳機會，這些契機醞釀的成果，明天就要揭曉，也開始接受考驗。
【總統開幕致詞 將展現台灣高度】
教育部向政院提出的報告中提及，國際綜合性運動會一向是全球矚目焦點，舉辦世大運有利提升我國家能見度，2009年高雄市及台北市成功辦理世運會及聽障奧運，都被國際讚譽為歷年最佳賽會，除了在國際體壇贏得不少肯定與支持，對台灣國際能見度更有極大助益。
北醫大通識教育中心副教授張國城建議蔡英文總統，開幕致詞要展現高度，讓世界看見台灣的存在與身分，與「一中」有所區隔。他說，籌辦大型運動賽事需耗費大量人力與金錢，各國仍積極爭辦，原因在於大型運動賽事不僅是體育活動，更是為了在國際間宣傳國家地位，或是利用此機會革新都市建設。例如東京奧運要讓世界看見日本已從震災中復甦，倫敦奧運則是展現都市翻新。
但張國城認為，台北世大運的目標性不明確，無論是建設翻轉或國際宣傳皆不足，源頭則是因定位不明。張國城指出，世大運不僅是體育活動，更不只是「台北世大運」，而是「台灣世大運」，台灣應透過此機會更努力地向國際說明「台灣是怎樣的身分和存在」。
張國城說，正如「中華台北島」爭議，與烏干達代表團日前一度傳出因「一中原則」可能退賽等事件，都顯示「身分模糊」並不代表中國不會抗議，或就能讓世界認同，更可能成為台灣走出去的障礙。張國城建議蔡總統於開幕致詞時展現高度，恰如其分地讓世界看見台灣的存在與身分。
【台灣的世大運 甲級宣傳動員令】
台灣確實也利用世大運機會，進行各種國際宣傳，行政院曾下達宣傳動員令，指示各相關中央部會，利用這次難得的國際賽事，以各種管道來行銷台灣，讓國際更清楚了解台灣的現況及發展。
行政院長林全對世大運極為重視，要求各相關部會全力支援台北市政府。林揆還強調，賽事應有完善的規劃，對於非預期的狀況，將考驗各級單位的應變及處理能力，務必要提高警覺，指定由政務委員張景森負責跨部會協調會議。行政院官員指出，世大運不會只是台北市的世大運，而是台灣舉辦的世大運，因為若是舉辦的結果不理想，國際上不會認為是台北辦得不好，而會說是台灣辦得不好。
外交部透過網路及社群媒體向國際宣傳世大運，除了全球111個駐外單位網站均設有世大運活動連結入口外，外交部「潮台灣」影音頻道也上傳10部世大運英語版宣傳短片。
文宣方面，外交部也運用既有出版物，包括外交部電子報、「台灣評論」雙月刊與「台灣光華雜誌」等，刊登世大運相關報導及廣告，內容橫跨外交部英、西、日、俄、德、法、印尼、越南與泰國等多種語言，增加宣傳效益。外交部也將實體文宣小冊和宣傳徽章航寄到全球外館，就地分發，並讓外交人員配戴徽章宣傳，以提升台北世大運的國際能見度。
另外，外交部也籌組國際媒體記者團來台，參訪報導台北世大運籌備及競賽實情，包括3月訪台的「西語國際媒體記者團」、6月訪台的「英語邦交國記者團」和「尼加拉瓜記者團」，與賽程期間將有一團26人的世大運國際媒體記者團來台採訪。
【翻轉城市建設 用比賽為民檢驗】
至於利用世大運推動市政建設的部分，台北市新建場館花費約40億元，分別為和平國小籃球館及內湖網球中心。另外就是花費約25億元，於林口國有地興建可容納逾萬名隊職員的選手村。
整修場館共有58座，分散在雙北、桃園及新竹縣、市，約28億元。原本遠雄大巨蛋規劃為世大運開閉幕式、棒球賽事使用，但從2015年5月20日遭北市府以公安疑慮停工後，成為台北世大運最大的遺憾。
新建場館最受矚目的，當屬位於辛亥路二段的和平國小籃球館，為7000席的室內球場，興建費用約21億元，世大運結束後將委外給達欣關係企業長佳機電工程公司，土地租金1年400萬元。
位於民權東路6段的內湖網球中心，共花費20億元興建，包括中央球場4000席、第一球場1000席、4面室內球場及10面室外球場，網球中心未來由匯陽百貨公司營運，1年土地租金為830萬元。可惜的是網球中心原預算33億元，2013年郝市府將經費壓至19億元，不僅砍掉活動式屋頂，席次也減了6000多席，剩下4000席的網球專用場地，卻無法承辦重大國際賽事。市長柯文哲現勘時曾有意將屋頂加回，但世大運執委會場館處副處長吳偉銘說，因中心已委外，又加上屋頂需重新通過建管、消防，因此短期內沒有評估。
世大運其餘場館都以整修方式以達到國際級比賽水準。值得一提的是世大運游泳比賽場地，在國立體育大學綜合體育館組裝活動式游泳池，花費1.7億元，未來將移交給桃園市政府使用。另市政府也用了15億元整理世大運場館周邊道路、人行步道等。
辦理世大運這種大型國際綜合性運動會，從國際地位、市政建設到比賽成績，具有多重意義，台灣能夠掌握多少精髓，柯文哲市長繳出什麼成績單，隨著明天世大運開幕，也將逐一呈現在世人、國人眼前，國人為台灣健兒加油的同時，不妨多觀察台北市辦了什麼樣貌的國際大賽。