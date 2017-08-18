糧安隱憂 農地流失逾10萬公頃

2017-08-18

〔記者吳欣恬、劉力仁／台北報導〕農委會的農地使用盤整結果出爐，國內法定耕地面積約七十六萬五千多公頃，實際供種植農糧作物的農地竟只剩四十四萬零九十公頃，距離國內達到糧食安全狀態，生產農地應有七十四萬至八十一萬公頃目標，尚有一大段距離，我國糧食安全政策出現隱憂！

實際供種植農地只剩44萬公頃

根據內政部的地籍資料，國內農地面積約二百七十八萬一千一百廿一公頃，其中農牧用地八十一萬七千八百七十六公頃，當中包含七十六萬五千六百五十五公頃的耕地。

農委會先以地籍資料界定盤查範圍，再由掌管農林漁牧的各局處進一步清查農林漁牧生產、農用設施或灌排、休閒使用的品項、區位和面積等細節，如果是非農用，則請地方縣市政府協助查核並判定使用類型、區位及面積。

根據盤整結果，目前國內可供糧食生產的土地共六十五萬六千六百七十一公頃，包括四十四萬零九十公頃種植農糧作物、四萬兩千一百卅一公頃為養殖魚塭，以及十七萬四千四百五十公頃的潛在可供農業使用土地。如果對比七十六萬五千六百五十五公頃耕地，流失的農地約達十萬八千公頃，推估大多變成豪華農舍、違規工廠及變相建地。另外有三萬四千三百五十六公頃是從事農業生產的非法定農業用地，像是河川地上種西瓜等農業行為。

糧食安全屬國家安全層次問題，聯合國糧食及農業組織（ＦＡＯ）指糧食安全之定義為，確保任何人於任何時間均能獲取安全而營養的食物，以維持健康生活，且不損及自然資源的生產能力、生態系統的完整性及環境的品質；我國目前糧食自給率約三十三％，依民國一○一年全國糧食安全會議決議，一○九年要達到四十％，也有一段路要走。

農地使用最新盤整結果出爐

農委會企劃處處長蔡昇甫坦言，上述法定農地和非法定農地有從事農業生產的土地，距離農委會依據糧食安全換算，國內糧食生產的農地應該要有七十四萬至八十一萬公頃的目標尚有一段距離。

農委會副主委陳吉仲指出，農地盤查的目的是要了解實際農用土地的數量是否達到足以讓台灣永續經營的農地數量，接下來要進一步了解農地流失原因，一一解決問題，最後搭配國土計畫法，劃設農業發展區，確立哪些農地須保護。