人為蓄意破壞？ 桃檢進大潭電廠調查

2017-08-17

〔記者周敏鴻、張文川／綜合報導〕台電大潭電廠六部機組前天跳脫造成全台大停電，桃園地檢署昨簽分「他」字案調查，主任檢察官林秀敏率員前往大潭電廠實地訪查，訪談中油公司與包商「巨路」公司人員，追查是否有人為破壞或公務員廢弛職務釀成災害，釐清相關人員有無刑事責任。

釐清有無廢弛職務釀成災害

大潭電廠跳電說法一日數變，外界質疑聲浪高漲，不解怎麼可能只因誤觸一個按鈕，就能癱瘓全國用電？有人懷疑是蓄意破壞；有人質疑台電、中油說詞不實在。

桃園地檢署昨天表示，由於立委葉宜津昨天接受廣播專訪時，質疑前天大停電是否有人為故意的因素，且嚴重停電引發國家安全問題，加上各界也有陰謀論等質疑聲浪，因此簽分「他」字案進行調查。

高檢署檢察長王添盛說，很多矚目的民生案件，檢方都會主動剪報、進行初步了解。

檢方昨由主任檢察官林秀敏率領三名檢察官與桃園市調處人員，進入大潭電廠的中控室與中油公司設在電廠內的「天然氣計量站」，逐一檢視相關系統與操作方式，也逐一訪談台電、中油與包商人員前天的操作過程。

檢方指出，進入電廠是要了解中油公司供應天然氣的系統、電源供應器的操作、電廠天然氣開關閥的位置等，除逐一檢視，也拍照存證；對於相關人員的訪談，希望從操作程序上來分析跳電原因，釐清是人為蓄意破壞或公務員廢弛職務等因素。

檢方強調，倘若發現有公務員疏失的因素造成大停電，將依刑法第一三○條「公務員廢弛職務釀成災害者」究責，最高可處十年以下有期徒刑。

檢方表示，調查初期仍以釐清跳機發生原因為主，要多方調查並參考專業人士意見，還得進行跡證鑑定等程序，最終誰該負責，目前並無定論。