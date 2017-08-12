獵雷艦案是否與慶富解約 軍方劃兩道紅線

2017-08-12

〔記者涂鉅旻／台北報導〕慶富造船承攬海軍獵雷艦案，卻爆出一系列爭議，檢調積極追查此案是否涉弊。雖國軍正緊盯檢方調查進度，並做出相關處置，據了解，由於此案茲事體大，嚴重影響交艦成軍進度，「最壞的打算」即是不排除依「採購法」解約、和慶富打官司，並重啟招商，找尋承造此案的潛在造船廠。

第一道興達港船廠須年底完工 第二道首艘須明年二月下水

至於解約或終止契約的可能契機，據悉，由於慶富承攬獵雷艦合約，須達數個目標，首先，位於高雄興達港船廠應於今年底完工，才能讓首艘在義大利建造的獵雷艦船體，回台灣裝設戰鬥系統等配備，如今進度卻不甚樂觀，因此可能為海軍解約或終止契約的第一道「紅線」；其次，若首艘獵雷艦未在明年二月下水，將成為國軍考量解約或終止契約的關鍵。

不過，相關官員強調，獵雷艦案是否要解約或終止契約，這些都「言之過早」，仍須視案件進度而定。

慶富造船遭檢調搜索，慶富董事長陳慶男、副董陳偉志父子遭偵訊後，海軍司令部日前指出，希望藉由此次調查，釐清相關疑點。未來將持續掌握檢方調查結果，如該公司確實有違法、違約情事，將依合約解除契約，並尋求法律途徑向慶富求償，維護權益。

據透露，根據「採購法」規定，如廠商有重大違約行為，嚴重影響政府單位權益，可有「終止契約」和「解除契約」兩種做法。「終止契約」係指，如廠商執行標案已達一定進度，卻嚴重違反規定，政府可藉此方式，找尋其他廠商，在既定基礎接手此案。如走上解約一途，則可能「砍掉重練」，亦即廠商過去所做「皆不算數」。

不過，據了解，不管是終止契約或解約，國軍都會向慶富求償，慶富為保障自身權益，也會提出相關申訴，最終不免走上訴訟一途，案件進度可能遭拖延。至於延宕時間長短，國軍官員皆不願揣測。

如走向解約一途，據了解，國軍已有「最壞的打算」，就是和慶富解約後，另外重新公告招商。但由於檢調仍在釐清此案，也須視偵辦進度、對國軍的影響等，做出對國軍最有利的因應作為。