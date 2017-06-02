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拚前瞻 林全將帶頭下鄉宣傳

2017-06-02

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡政府力推的前瞻基礎建設計畫遭到外界質疑，身兼民進黨主席的蔡英文總統前天在中執會要求各部會首長在立院休會期間盡力配合下鄉宣傳，行政院長林全昨主持院會時也下達指示，要部會首長儘量在休會期間安排地方訪視，讓民間了解政府推動這些基礎建設的重要性，而林全自己也將帶頭下鄉宣傳。

釐清外界各項疑點

行政院發言人徐國勇表示，目前有許多縣市邀院長參觀他們提出的城鄉基礎建設計畫，院長在立院休會期間也會下鄉，讓外界了解政府施政方向及推動前瞻基礎建設計畫的必要性。

蔡英文前天在中執會回應中常委陳明文建議時，要求部會下鄉說明前瞻建設，「部長不能到的話，次長也要到，請部會盡力配合。」她並要求行政院帶領各部會、地方政府，大家一起為前瞻計畫辯護。

林全昨在院會表示，立法院已休會，各首長將有較多可供運用的時間，儘量安排到地方訪視的行程。除視察所屬機關的業務推動及關心同仁工作情形外，更重要的是要深入了解地方民眾需求、加強與民眾的互動，以釐清工作推動的盲點，並具體解決問題，加強對民間宣導政府工作內容。

他舉政院所提「前瞻基礎建設特別條例草案」為例，現在社會提出不必要的誤解和質疑情況，希望相關部會都能在地方有更多說明，讓民間了解這些基礎建設的重要性。他希望利用立法院休會期間，各部會首長盡可能透過地方視察，讓未來施政可以執行得更為順利。

鑑於立法院即將召開臨時會，審議年金改革、前瞻基礎建設等相關法案，林全也期盼主責部會充分利用時間加強論述，釐清外界的各項疑點，向人民說明，讓法案能順利完成立法。

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  • 行政院長林全昨主持院會時下達指示，要部會首長儘量在休會期間安排地方訪視，讓民間了解政府推動前瞻基礎建設計畫的重要性。（資料照）

    行政院長林全昨主持院會時下達指示，要部會首長儘量在休會期間安排地方訪視，讓民間了解政府推動前瞻基礎建設計畫的重要性。（資料照）

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