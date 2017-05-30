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學者：中國以國安阻斷台港連結

2017-05-30

中共高層批台、港獨

〔記者林良昇／綜合報導〕中國全國政協主席俞正聲、全國人大委員長張德江近期接連強調反對「台獨」、「港獨」，俞正聲更指任何「變相台獨」終將失敗，學者昨認為，中共擔心港獨、台獨合流，極力推動禁止分裂國家的香港基本法第廿三條，緊鎖自由，以國安阻斷台港連結。

俞正聲近期在中國台企聯大會上致詞稱，不接受任何企圖改變「九二共識」和反對台獨政治立場的行為，任何「變相台獨」最終會失敗。張德江則稱，近年社會有人宣揚本土自決、香港獨立，中央對此絕對不能視若無睹。

陸委會：不接受對岸界定的政治主張

陸委會副主委邱垂正回應表示，我政府施政以民意為依歸，對岸應尊重台灣人民對民主、自由、人權、法治的價值與制度的堅持，無權片面解讀我政府相關政策作為，我方也不接受對岸單方界定的任何政治主張及立場。

中研院台灣史研究所副研究員吳叡人表示，中國當局老早就在提防「港獨」、「台獨」合流，且對台灣則是認知到收買的效果有限，將持續恐嚇施壓。

吳叡人說，中國對台灣和香港，會在政治和法律上全面緊縮，推動接近戒嚴的香港基本法第廿三條立法，若成功推動，將如同李明哲案一樣，無論怎麼樣都違法，讓香港從有自由變成無自由，也是以國安為由，將台灣和香港的連結阻斷。

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  • 陸委會副主委邱垂正。（資料照，記者廖振輝攝）

    陸委會副主委邱垂正。（資料照，記者廖振輝攝）

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相關關鍵字： 俞正聲 張德江 港獨 第廿三條立法 陸委會 香港基本法
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