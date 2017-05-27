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來台依親假父母 11越南小孩淪童工

2017-05-27

偽造身分 姑姨變生母

〔記者廖淑玲、楊政郡／綜合報導〕花錢送小孩來台灣追求更好的生活？若干越南父母為使孩子在台灣定居，透過非法仲介偽造出生證明，使嫁來台灣的越南姑姑、阿姨變成小孩的生母，再送孩子來台依親、當童工；雲林地檢署指揮移民署台中市專勤隊，查獲十七對台灣「假父母」，十七案中，有十一名越童已在台取得我國護照且已入戶籍，被依違反人口販運防制法、護照條例等罪嫌送辦，未來經外交部註銷護照及法院判決除籍後，十一名越童面臨遣返命運。

台中市專勤隊調查，涉案越童的父母認為台灣生活較好，定居台灣如同出養到有錢人家，且有越南親友在台照應，遂使不法仲介集團有牟利的空間。

來台代價 9萬至21萬

檢方調查，二○一三年至二○一六年，有十七名越南兒童或少年以三千美元（約台幣九萬元）至七千美元（約台幣廿一萬元）的代價，透過越南仲介集團，偽造醫院出生證明，將孩子的生母變成嫁來台灣的越配，再向台灣駐越南胡志明市辦事處申辦護照來台依親。

外交部去年八月受理這些護照申請案，發現一名孩童在越南出生時，生母卻身在台灣，因「隔空生子」太離譜，遂通報雲林地檢署。

雲林地檢署檢察官朱啟仁指揮移民署台中市專勤隊、彰化縣刑大查獲十七件，包括：南投九件、雲林五件、嘉義二件、高雄一件，其中三人在申辦護照階段就被打回票，另有三人入境後，因資料不符，未獲移民署准予定居，其餘十一名孩童（三男八女）均取得在台定居許可，並獲得台灣戶籍。

多從事勞務 僅兩人就學

這些越童的父母與台灣的「假媽媽」，大多有兄弟姊妹關係，越童來台後，跟著親姑姑、親阿姨一起從事採茶、種花、務農、美髮等勞力工作；但十一人只有兩人就學，學習幾乎停頓。

到案的「假父母」原以為天衣無縫，拒不認罪，直到專勤隊幹員出示越南政府外務廳出生證明驗證文件，並要求進行DNA親子鑑定後，才坦承作假。 三十四名假父母上月移送雲林地檢署複訊，訊後請回，檢方初步排除孩子有賣淫或遭虐待，十一名孩童暫時責付「假父母」照顧，檢方並掌握台越人口販運集團成員三至五人，正透過台越共打機制緝捕。

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  • 非法仲介越南兒童來台 中南部查獲17起

    非法仲介越南兒童來台 中南部查獲17起

  • 被查獲的越南籍兒童及少年到雲林地檢署接受偵訊。（記者楊政郡翻攝）

    被查獲的越南籍兒童及少年到雲林地檢署接受偵訊。（記者楊政郡翻攝）

  • 非法仲介用造假的出生證明、身分資料。（記者廖淑玲翻攝）

    非法仲介用造假的出生證明、身分資料。（記者廖淑玲翻攝）

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